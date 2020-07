JUKE en KIJK nu ook beschikbaar op Amazon Fire TV

Foto: © Talpa Network 2020

Talpa Network stelt vanaf nu audio- en videoplatform JUKE en KIJK beschikbaar via de Amazon App Store. Gebruikers van deze platformen kunnen hierdoor gratis en onbeperkt luisteren en kijken via de Amazon Fire TV mediaspelers.

Van de leukste afleveringen van 'Chateau Meiland' en 'We Want More' tot non-stop muziek en de meest spraakmakende podcasts van LINDA. JUKE en KIJK zijn één van de eerste Nederlandse merken die beschikbaar zijn via deze internationale mediaspelers.

Naast het feit dat JUKE en KIJK al beschikbaar waren via onder andere Web, App (iOS & Android), Chromecast en Smart TV, kunnen de gebruikers van Amazon Fire TV de content van deze gratis diensten nu ook makkelijk streamen naar hun tv. JUKE biedt meer dan 200 radiozenders waaronder 538, Radio 10 en Radio Veronica, de beste podcasts en non-stop muziek in elk genre en voor ieder moment in de vorm van populaire playlists.

Op het videoplatform KIJK vindt de gebruiker programma’s van SBS6, Net5, Veronica en SBS9 en content van andere Talpa Network-merken zoals LINDA., STUKTV en Gierige Gasten. Verder biedt het platform diverse live sportevents aan, zoals UFC, Glory en de UEFA Champions League wedstrijden en aggregeert KIJK content van partners als Pathé Thuis en Scoop Network.

De Amerikaanse tv-mediaspelers van Amazon Fire TV zijn sinds begin 2020 op de Nederlandse markt. JUKE en KIJK zijn één van de eerste Nederlandse merken die beschikbaar zijn via Amazone Fire TV en daarmee één van de koplopers binnen de branche.

Kijk voor meer informatie over onze diensten op JUKE.nl en KIJK.nl.