Jubileumuitzending 5 jaar 'Klaas Kan Alles'

In het populair-wetenschappelijke familieprogramma 'Klaas Kan Alles' draait alles om technologie, wetenschap en slimme gadgets.

Presentator Klaas van Kruistum krijgt elke week een aantal spannende opdrachten die hij met behulp van technologie en wetenschap probeert te laten slagen.

'Klaas Kan Alles' sluit het vijfde seizoen af met een speciale uitzending. In deze jubileumaflevering krijgt Klaas de kans om ‘revanche’ te nemen op missies die de afgelopen vijf jaar niet gelukt zijn.

In seizoen 2 kreeg Klaas de missie: 'Kan Klaas 150 meter onder water zwemmen zonder zuurstof?'. Ondanks een ademhalingstraining en door gebruik te maken van een onderwaterscooter lukte het Klaas toen niet. Voor deze speciale uitzending hebben we een twee keer zo snelle onderwaterscooter geregeld. Lukt het Klaas nu wel?

De missie 'Kan Klaas een autobrand uitblazen?' is in 2016 niet gelukt met speciale ballen die exploderen in het vuur en de autobrand zouden moeten doven. In samenwerking met Marcel Bus van de TU Delft probeert Klaas dit keer een fikse autobrand uit te blazen met een grote hoeveelheid vloeibare stikstof. Heeft hij nu meer succes?

Tijdens de winterspecial van 'Klaas Kan Alles' in 2017 verloor Klaas een sneeuwballengevecht in Finland. Dit keer daagt hij Olympische schaatskampioen Stefan Groothuis uit voor een sneeuwbalgevecht. Hiervoor krijgen ze natuurlijk weer een leuke gadget. Er is 1 probleempje, geen sneeuw in Nederland. Maar natuurlijk heeft Klaas daar iets op gevonden. Presentator Jorn van Vrijaldenhoven van 'Ski&More' is de scheidsrechter. Lukt het Klaas dit keer wel om het sneeuwbalduel te winnen?

En voor het bijzondere beroep van deze feestelijke uitzending, mag Klaas voor 1 dagje meester-patissier zijn. Robèrt van Beckhoven leert Klaas hoe hij zijn eigen chocolade jubileumtaart kan maken.

'Klaas Kan Alles', zaterdag 11 januari om 19.25 uur bij KRO-NCRV op NPO Zapp.