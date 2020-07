'Joris Tegen De Stroom In': Roermond - Maaseik

Foto: © KRO-NCRV 2018

Joris Linssen wandelt met zijn band Caramba tegen de stroom langs de Maas. Zonder geld, dus onderdak en eten alleen in ruil voor muziek.

Joris Linssen wandelt met zijn band Caramba van de Sint-Christoffelkathedraal in Roermond naar het oude Sint-Christoffelkapelletje in Opgrimbie. In deze muzikale bedevaartstocht laat Joris zien hoe inspirerend het kan zijn om soms tegen de stroom in te gaan.

Onderweg volgen ontroerende en opwekkende ontmoetingen elkaar op. Achter elk mens zit een verhaal en het is vaak door de momenten dat mensen tegen de stroom ingaan, dat levens compleet veranderen.

'Joris Tegen De Stroom In', donderdag 9 juli om 14.15 uur op NPO 2.