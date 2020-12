'Joris' Kerstboom' is dit jaar persoonlijker dan ooit

Foto: © KRO-NCRV 2020

Voor velen is het KRO-NCRV programma 'Joris' Kerstboom' inmiddels uitgegroeid tot een ware traditie. Het is een lichtpuntje in de donkere decembermaanden en zeker in deze bijzondere tijd kijken we daarom extra uit naar een nieuw seizoen.

Waar Joris voorheen op verschillende plekken in Nederland klaar stond om jou en nog vele anderen te ontvangen, komt hij nu persoonlijk bij je langs om verhalen te verzamelen.

Met een kerstboom op het dak rijdt presentator Joris Linssen dit jaar dwars door Nederland om persoonlijke verhalen bij mensen thuis op te halen. De 'Joris' Kerstboom' wordt in vol ornaat voor de deur, in de straat of in de tuin neergezet. Traditiegetrouw kunnen mensen dan een foto van een dierbaar persoon in de boom hangen en vertellen waarom ze hem of haar graag in het licht willen zetten. De boom wordt daarna op het dak van de bus gebonden en Joris zal verder rijden naar het volgende adres.

Presentator Joris Linssen over het nieuwe seizoen: 'We kunnen dit jaar helaas niet op kerstmarkten staan en oproepen om massaal naar ons toe te komen met verhalen. Gelukkig hebben we een mooie oplossing bedacht om toch de verhalen van de mensen op te kunnen halen. Nu we allemaal binnen moeten blijven en elkaar niet kunnen ontmoeten is het vertellen van onze verhalen misschien wel belangrijker dan ooit.'

'Joris' Kerstboom' is dit jaar dus extra bijzonder. Door zijn aangepaste vorm en doordat de persoonlijke verhalen bij de mensen thuis worden opgehaald. Daarnaast is het dit jaar weer mogelijk om een gepersonaliseerde digitale kerstkaart te versturen, met een persoonlijke boodschap van Joris zelf. Zo kunnen we ook in deze tijd naar elkaar omkijken. Vraag jouw digitale kerstkaart aan op https://joriskerstboom.kro-ncrv.nl/.

Kerst bij KRO-NCRV

'Joris' Kerstboom' is een onderdeel van KRO-NCRV’s Kerstmenu. Nu we het einde van het jaar naderen, is dit een periode waarin we met elkaar terugkijken en graag samen zijn. Ondanks dat we fysiek afstand moeten houden, voelen we ons meer verbonden dan ooit. Daarom wil KRO-NCRV met de kerstprogrammering dit jaar laten zien dat je er ook voor elkaar kunt zijn op afstand. Zo kun je op kerstavond genieten van 'De Nationale Kerstavond' met Johnny de Mol en deelnemen aan 'Het Grote Online Kerstdiner', om gezamenlijk te dineren. Daarnaast zijn er online diverse recepten te vinden en biedt de omroep een groot muzikaal kerstaanbod. Kijk op www.kro-ncrv.nl/kerstmenu voor meer informatie. Wat zet jij op het menu?

'Joris Kerstboom', 21 tot en met 24 december om 21.15 uur en 25 december om 21.10 uur bij KRO-NCRV op NPO 2.