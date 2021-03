Johnny de Mol biedt pechvogels perspectief in 'De Mol's Hoop'

In het nieuwe feelgood programma 'De Mol's Hoop' koppelt Johnny de Mol succesvolle ondernemers aan gezinnen met financiële en andere problemen.

Johnny geeft elke ondernemer tien weken de tijd om de situatie van een gezin te verbeteren. Niet door ze een zak geld te geven, maar door er als mentor voor ze te zijn en met raad en daad bij te staan. 'De Mol's Hoop' vertelt in zes ontroerende en inspirerende afleveringen hoe kwetsbaar het leven kan zijn, en hoeveel mensen - hoewel ze elkaar nooit eerder ontmoet hebben - voor elkaar kunnen betekenen.

In elke aflevering stelt Johnny een succesvolle ondernemer voor aan een gezin in moeilijkheden. Met kennis, ervaring en een uitgebreid professioneel netwerk zet de ondernemer zich volledig in om het gezin uit de put te helpen - niet met financiële steun, maar met goede adviezen en coaching. De pechvogels zitten vaak al zo lang in de penarie dat hun situatie uitzichtloos lijkt. Als gedreven mentors zorgen de ondernemers voor licht aan het eind van de tunnel: ze helpen met het vinden van zorg voor de zorgbehoevenden, werk voor de werklozen, een huis voor een gezin dat anders op straat komt te staan, schuldverlichting, relatietherapie, opleiding voor de kinderen… Kortom: ze vinden hoop!

Johnny De Mol: 'Het kan je zomaar gebeuren: van de ene dag op de andere in armoede belanden. Door ziekte, een ongeval, een ruzie, een trauma uit het verleden, het domweg maken van verkeerde keuzes… en voor je het weet zit je jarenlang in de ellende. Maar wie weet, misschien kunnen we iets doen. Ervoor zorgen dat gezinnen met pech weer een toekomst hebben en kunnen léven in plaats van overleven… dat is mijn hoop.'

'De Mol's Hoop' wordt geproduceerd door Talpa Entertainment Producties.

'De Mol's Hoop', vanaf woensdag 24 maart om 20.30 uur bij SBS6.