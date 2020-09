Johan Derksen, Sylvana Simons, Gordon en Sergio Herman in nieuw seizoen 'Waar is De Mol?'

Foto: SBS6/Talpa Network - © William Rutten 2020

5 oktober start een speciaal seizoen voor 'Waar is De Mol?' Dit tiende seizoen van het programma wordt namelijk gevierd... in eigen land! Johnny gaat op pad met onder andere Johan Derksen, Sylvana Simons, Gordon en Sergio Herman.

Met zijn gasten bezoekt hij mooie en bijzondere plekken in Nederland waar zij zich thuis voelen. Van een tour door het Drentse Grolloo met Johan tot een trip down memory lane met Sylvana in Noord-Holland. De jubileumeditie van 'Waar is De Mol?' is vanaf 5 oktober om 21.30 uur te zien bij SBS6.

Negen seizoenen lang reisde Johnny samen met bekende Nederlanders de hele wereld over: van Berggorilla’s spotten in Uganda tot logeren bij een inheemse stam in het Amazonegebied. Stuk voor stuk geweldige avonturen, maar wat heeft ons eigen land eigenlijk allemaal te bieden? Johnny: 'Ons land, de plek die we thuis noemen, is extra belangrijk geworden in deze tijd. En ook daar valt nog verrassend veel te ontdekken. Je hoeft niet altijd ver te reizen om iets nieuws te zien; vaak ligt de verbazing gewoon om de hoek.'

Zo laat de 71-jarige Johan Derksen Johnny kennismaken met zijn favoriete provincie: Drenthe. De reis start in Johans woonplaats Grolloo en leidt via een brommertocht langs z’n ouderlijk huis en jeugdvoetbalclub, de Hunebed Highway en een rondje over het circuit van Assen naar een gevangeniscel in Veenhuizen. En met politica en ex-TV presentatrice Sylvana Simons gaat Johnny Noord-Holland verkennen, de provincie waar Sylvana als baby met haar ouders neerstreek vanuit geboorteland Suriname. Sylvana wordt verrast met nieuwe Noord-Hollandse bezienswaardigheden.

De namen van de andere gasten worden later bekendgemaakt.

'Waar is De Mol?' wordt geproduceerd door ITV Studios Netherlands.

Uitzending vanaf maandag 5 oktober om 21.30 uur bij SBS6 en op KIJK.nl.