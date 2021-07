'Joanna Lumley's Britain' bij MAX

Vanaf zondag 25 juli om 19.25 uur op NPO 2 zendt MAX de reeks 'Joanna Lumley's Britain' uit. Nadat ze jarenlang over de hele wereld heeft gereisd, maakt Joanna Lumley haar meest persoonlijke reis tot nu toe.

In drie afleveringen trekt ze van de Yorkshire Dales naar St. Michael's Mount en van de Schotse Hooglanden naar de kinderkopjes van Coronation Street. Ze haalt herinneringen op, ontmoet inspirerende mensen en verwondert zich over het land dat haar thuisbasis is.

Aflevering 1

Joanna begint haar reis bij de haven van Tilbury in Essex. Ze is geboren in Kasjmir en Tilbury was het eerste stukje Engeland dat ze zag toen ze in 1947 aankwam op de RMS Franconia. Het jaar erop, in 1948, meerde de Windrush uit West-Indië aan in Tilbury. Joanna maakt kennis met een inspirerend kunstwerk over de komst van het schip. Voormalig 'Bondgirl' Joanna gaat naar het noorden voor een bezoek aan Aston Martin, de sportwagenfabrikant die hofleverancier is van de beroemdste geheim agent van Groot-Brittannië. Op circuit Silverstone mag Joanna rondscheuren in een replica van de Goldfinger DB5. Ook mag ze de gadgets testen, zoals een rookgordijn en ronddraaiende kentekenplaten. In Manchester keert Joanna terug naar Coronation Street, waar ze in 1973 acht weken lang Ken Barlows vriendin speelde. Ze bezoekt Lumley Castle in County Durham, de plek waar ze haar achternaam aan te danken heeft. Ze sluit de aflevering af in Whitby, waar ze meer ontdekt over graaf Dracula en waar ze zich verandert in een goth.

Aflevering 2

Joanna reist door Schotland en Noord-Ierland. Ze begint in de Buiten-Hebriden. Daar ontdekt ze hoe Harris Tweed wordt gemaakt en drijft ze een kudde Schotse hooglanders bij laagtij over het strand naar hun winterweide. Daarna gaat Joanna naar Eilean Donan Castle, de plek waar haar eerste aflevering van The New Avengers is opgenomen. Terwijl ze de kasteelmuren beklimt, vervalt ze soms weer in haar rol als Purdey. Na de oversteek naar Noord-Ierland bezoekt Joanna de Dark Hedges, beroemd geworden door Game of Thrones. Ze trapt lol met een van de Derry Girls, ontmoet de inspirerende oprichter van de stichting Children in Crossfire en ontdekt hoe een nieuwe generatie oude barrières probeert te doorbreken.

Aflevering 3

Joanna vervolgt haar reis van Noord-Wales naar de West Country om te eindigen in haar woonplaats Londen. Na een tussenstop in de leigroeve bij Blaenau Ffestiniog gaat ze naar Carmarthen, waar ze GoCompare-zanger Wynne Evans ontmoet. In Cornwall bezoekt ze de legendarische St. Michael’s Mount. Vervolgens gaat Joanna in Southampton op bezoek bij een kermisfamilie die al generaties lang op kermissen staat en ontmoet ze een stel dat hun landgoed van 1500 hectare heeft teruggegeven aan de natuur. Joanna eindigt haar reis in Londen waar ze langsgaat bij de 95-jarige Allan Wilmot, die deel uitmaakte van de Windrush-generatie. Aan het begin van haar reis had ze in Tilbury zijn foto zien hangen. Ze blikt terug op wat ze op haar reis allemaal heeft gezien.

'Joanna Lumley's Britain', zondag 25 juli, 1 en 8 augustus om 19.25 uur op NPO 2.