Jill test negatief: opnieuw naar het 'Big Brother'-huis

Foto: VIER © SBS Belgium 2021

Goed nieuws voor de fans van 'Big Brother'. Na de ziekenhuisopname gevolgd door een korte quarantaine mag de 22-jarige Jill vandaag terugkeren naar het 'Big Brother'-huis.

Jill werd donderdagnacht onwel. De kijkers die de nachtelijke livestream volgden sloegen alarm op sociale media. Maar de productie greep niet in. Dat deden ze uiteindelijk wel, maar dik twee uur later, waardoor pas rond 4.20 uur een ziekenwagen aan het 'Big Brother' huis arriveerde. Volgens de nachtelijke fans van het realityprogramma werd Jill door de makers 'aan haar lot overgelaten'. Later gaf de productie meer uitleg over de stappen die ze ondernamen.



Na het kort ziekenhuisbezoek donderdagnacht verhuisde Jill vrijdag naar een hotelkamer. Daar ging ze in quarantaine om een corona-uitbraak in het 'Big Brother'-huis te vermijden. Ondertussen legde ze ook al een negatieve coronatest af. Hierdoor mag Jill in de loop van vandaag terugkeren naar het 'Big Brother'-huis. (Bron: HLN.be)



