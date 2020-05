Jet van Nieuwkerk nieuwe thuiskok in 'Wat Eten We?'

Foto: © Talpa Network 2020

Het vierde seizoen van het Net5 kookprogramma 'Wat Eten We?' heeft een nieuw gezicht. Vanaf dinsdag 5 mei is foodie en thuiskok Jet van Nieuwkerk de nieuwe presentatrice die helpt bij het bereiden van een makkelijke en gevarieerde maaltijd.

Daarbij geeft Jet ook nog handige tips & tricks als het gaat om snijden, bereiding, bewaren, koken met kinderen en minder verspillen. Voor 'Wat Eten We?' hebben vanaf dit seizoen Net5, Jumbo en LINDA.nl de handen ineen geslagen om daarmee nog meer inspiratie voor een heerlijke maaltijd te kunnen bieden.

In de nieuwe reeks van 'Wat Eten We?' gaat Jet helpen met variaties op klassieke gerechten van het seizoen. Denk aan een stamppot met paksoi in plaats van andijvie. Of spaghetti met asperges. Klassiekers met een twist dus. Jet van Nieuwkerk, die zichzelf een 'freestyle kok' noemt, geeft niet alleen een recept en een handig boodschappenlijstje, maar ook suggesties hoe je op een snelle en luchtige manier eten kookt: 'Ik laat je zien dat koken vooral ook leuk is en dat je geen chef-kok hoeft te zijn om dagelijks zelf de keuken in te duiken en steeds wat nieuws op tafel te toveren. Mijn advies is houd het simpel, kook niet met teveel ingrediënten. En plan vooruit, dat scheelt denkwerk.'

Roy van Keulen, Executive Director Marketing Jumbo: 'We zijn heel blij met de nieuwe samenwerking met LINDA.nl en de aanvullende mogelijkheden die het platform ons biedt. Door de kanalen van Talpa en Linda.nl te combineren met die van Jumbo en Smulweb.nl kunnen we nog meer klanten helpen met het antwoord op de vraag 'wat eten we vandaag?'. Met de komst van Jet van Nieuwkerk is dit een ideale match. Jet is een fris gezicht dat een brede doelgroep aanspreekt en zelf al ervaring heeft op het gebied van zowel tv als online.'

'Wat Eten We?', vanaf dinsdag 5 mei dagelijks rond 17.10 uur bij Net5, op Jumbo.com, LINDA.nl en altijd op KIJK.nl.