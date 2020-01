Jeangu Macrooy vertegenwoordigt Nederland op het Eurovisie Songfestival 2020

Jeangu Macrooy gaat Nederland vertegenwoordigen op de 65ste editie van het Eurovisie Songfestival 2020 in Rotterdam. Dit nieuws is vandaag bevestigd door de selectiecommissie in het nieuwe AVROTROS-programma 'Humberto' op NPO Radio 1.

'We hadden Jeangu al langer in het vizier omdat zijn sound zo goed en internationaal onderscheidend is', aldus algemeen directeur van AVROTROS en lid van de selectiecommissie Eric van Stade. 'De song die hij instuurde was een schot in de roos. Het pakt je, intrigeert en gaat onder je huid zitten. Wij zijn ontzettend blij dat Jeangu er samen met ons voor wil gaan.'

Voor Jeangu wordt zijn deelname aan het Eurovisie Songfestival het grootste avontuur tot nu toe. Jeangu: 'Ik voel me onbeschrijfelijk vereerd! Het is een hele grote droom die uitkomt en het allermooiste wat tot nu toe op mijn pad is gekomen. Mijn team en ik staan te springen om iets neer te zetten waar Nederland trots op kan zijn. Let’s go!'

Over Jeangu Macrooy

Jeangu Macrooy wordt in 1993 geboren in Paramaribo, Suriname. Zijn muzikale reis begint als hij op zijn dertiende een gitaar krijgt van zijn ouders en met zijn tweelingbroer Xillan een muzikaal duo vormt. Maar Jeangu wil meer, dus stapt hij in 2014 op het vliegtuig naar Nederland. Daar ontmoet hij producer/componist Perquisite, met wie hij een muzikale samenwerking aangaat en die hem tekent bij zijn label Unexpected Records. Vanaf dat moment stapt Jeangu met zevenmijlslaarzen door de Nederlandse muziekwereld. Hij wordt Serious Talent op 3FM, meerdere malen genomineerd voor een Edison, een graag geziene gast bij 'De Wereld Draait Door' en doet mee aan 'The Passion'.

Met inmiddels twee succesvolle albums op zijn naam en meerdere uitverkochte clubtours op zak, ontpopt Jeangu steeds meer zijn potentieel. Beter dan ooit weet hij wat hij wil: een zo eerlijk mogelijk verhaal vertellen. Met zijn deelname aan het Eurovisie Songfestival zet Jeangu vol vertrouwen een volgende internationale stap op de weg die voor hem ligt. Een weg vol ambitie om dromen waar te maken, in een carrière die steeds meer glanst.

Vrijdagavond om 18.15 uur zendt 'EenVandaag' een portret uit over de zanger en geeft hij een eerste reactie op zijn deelname. Verdere details over de Nederlandse inzending worden op een later moment bekend gemaakt.