Jeangu Macrooy met 'Grow' naar het Eurovisie Songfestival 2020

Foto: © AVROTROS 2020

Jeangu Macrooy vertegenwoordigt Nederland op het Eurovisie Songfestival 2020 in Rotterdam met het nummer 'Grow'. Dit heeft AVROTROS officieel bevestigd.

'Grow' gaat over volwassen worden en het besef dat een duidelijke route naar geluk niet bestaat. Maar ook over acceptatie van het feit dat het leven een aaneenschakeling van hoogte- en dieptepunten is, die ons uiteindelijk juist doen groeien als mens.

Met het autobiografische 'Grow' opent Jeangu Macrooy zijn hart en hoofd voor de rest van de wereld. Het is zijn persoonlijke verhaal over ouder worden en de zoektocht naar zichzelf. Zoals hij zelf zegt -'The more I learn, the less I know'- is er geen handleiding voor het leven. Juist door open en eerlijk te zijn over de goede en slechte momenten in het leven, maak je nieuwe stappen en groei je verder naar wie je echt bent.

Jeangu over 'Grow': 'Emoties, goede en slechte, vormen een universele taal. Ik hoop dat mensen zich door dit nummer iets minder eenzaam voelen in hun zoektocht naar geluk. Ik denk dat openheid en eerlijkheid over hoe we ons echt voelen, ons uiteindelijk dichter bij elkaar brengen. Ik geloof in de verbroederende kracht van muziek. Het is de reden dat ik doe wat ik doe.'

Samen met zijn creatieve team, bestaande uit onder anderen Hans Pannecoucke (regie), Marco Driessen (licht) en Perquisite (creative supervisor) gaat Jeangu Macrooy de komende periode met AVROTROS aan het werk om zijn optreden verder te perfectioneren. Op zaterdag 16 mei treedt Jeangu met 'Grow' op in de finale van het Eurovisie Songfestival in Rotterdam.







