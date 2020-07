Janine Jansen hoofdgast Prinsengrachtconcert 2020

Janine Jansen is de hoofdgast op het Prinsengrachtconcert 2020. De Nederlandse topvioliste wordt vergezeld door muzikale vrienden van wereldklasse: cellist Mischa Maisky en pianist Denis Kozhukhin.

Het belooft een uniek concert te worden. Voor het eerst treden de muzikanten niet op vanaf de pontons op de gracht, maar vanuit de sprookjesachtige binnentuin van het Pulitzer Amsterdam aan de Prinsengracht. AVROTROS kiest voor deze aangepaste vorm om zo, ondanks de coronamaatregelen, de verbindende kracht en schoonheid van muziek een podium te geven.

Het concert wordt zaterdag 22 augustus live uitgezonden om 21.20 uur op NPO 2 en NPO Radio 4. Hans van den Boom presenteert de tv-registratie en Ab Nieuwdorp de radio-uitzending.

Het Prinsengrachtconcert is bekend terrein voor Jansen. Vijftien jaar geleden bracht ze daar op 27-jarige leeftijd al heel Nederland in ontroering met haar vioolspel. Janine Jansen: 'Ik kijk er heel erg naar uit om 22 augustus samen met Mischa Maisky en Denis Kozhukhin het Prinsengrachtconcert 2020 te mogen geven! In deze tijden van social distancing voelt het belangrijker dan ooit om de verbinding met elkaar te blijven zoeken. De muzikale taal blijft voor mij de ultieme vorm van communicatie en expressie. Zeker, het zal dit jaar anders zijn zonder het geweldige publiek dat, zittend op hun bootjes en hangend vanuit het raamkozijn, zo’n groot deel uitmaakt van de sfeer en de concentratie en de spanning van het optreden. Maar ik weet zeker dat wij die sfeer ook op afstand met z’n allen kunnen ervaren. Dat is de kracht van muziek.'

Hans van den Boom is blij dat het publiek thuis alsnog kan genieten van een uniek Prinsengrachtconcert: 'Ja en wát voor een concert! Drie internationale toppers: de altijd weer fascinerende Janine Jansen (op wie Nederland héél trots moet zijn), de flamboyante Lets-Israëlische Mischa Maisky (inmiddels 72 jaar oud en al meer dan 50 jaar absolute wereldtop) en de 34-jarige Rus Denis Kozukhin (o.a. winnaar van het Elisabeth pianoconcours) gaan topstukken laten horen van o.a. Mendelssohn, Brahms en Tsjaikovsky. Dat wordt smullen.'

In de middag presenteert AVROTROS wederom het feestelijke Kinderprinsengrachtconcert op NPO Zapp. Later deze week wordt bekend gemaakt welke jonge talenten en Nederlandse popartiesten hier hun muziek te horen gaan brengen.

'Het Prinsengrachtconcert', zaterdag 22 augustus om 21.20 uur bij AVROTROS op NPO 1 en NPO Radio 4.