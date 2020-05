Jandino haalt ruim €769.000 op voor Curaçao, Aruba en St Maarten

Jandino's initiatief Samen één Koninkrijk om geld in te zamelen voor de inwoners van Curaçao, Aruba en Sint Maarten, heeft in inmiddels ruim €769.000 opgebracht en loopt nog verder op.

Met de ingezamelde donaties zullen voedselpakketten worden samengesteld en verdeeld over de bevolking, die momenteel zwaar getroffen wordt door de gevolgen van de coronacrisis.

Tijdens de show werd een 'eindbedrag' van €672.000 onthuld, bij verzending van dit bericht was dit bedrag al opgelopen tot ruim een ton meer.

Tijdens de benefietshow 'Samen één Koninkrijk', zojuist live uitgezonden op NPO 1, ontving Jandino gasten als Dirk Kuyt, Giovanca, staatssecretaris Knops en Jeroen Pauw. Er waren optredens van oa Edsilia Rombley, Shirma Rouse, Tania Kross, Berget Lewis en Trijntje Oosterhuis. Candy Dulfer veilde privé saxofoonlessen en burgemeester Aboutaleb bood ter veiling een lunch aan op het stadhuis van Rotterdam.

Olympisch atleet Churandy Martina stond vandaag de hele dag in de Doneer Drive Thru waar mensen fysiek een donatie langs konden brengen. Najib Amhali trok de wijk in om samen met Jandino’s kinderen koekjes te verkopen.

Wil jij ook een steentje bijdragen? Dat kan nog steeds! Met een donatie van €30 help je een gezin van 4 zo’n twee weken aan eten. Ga naar sameneenkoninkrijk.nl.

Jandino’s initiatief #sameneenkoninkrijk kwam tot stand kwam met hulp van Cordaid en SHC (Samenwerkende Hulporganisaties Curaçao). De benefietshow werd geproduceerd door de NTR.