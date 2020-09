Jan Versteegh presenteert 'BINGO! De 100.000 euro Quiz'

Foto: SBS6 - © Talpa Network 2020

Binnenkort gaat de nieuwe kennisquiz 'BINGO! De 100.000 euro Quiz' van start. Onder leiding van Jan Versteegh strijden zeven kandidaten om de hoofdprijs van maar liefst 100.000 euro - terwijl Martien Meiland winnaars van de VriendenLoterij Bingo thuis verrast met mooie geldprijzen.

In de studio krijgen de kandidaten de ene na de andere kennis- en inschattingsvraag voor hun kiezen. In deze show hoef je niet constant de beste zijn, zolang je maar nóóit de slechtste bent! Wie gaat naar huis met een ton?

Elke aflevering start met zeven deelnemers van de VriendenLoterij. De quiz bestaat uit zeven rondes waarin hun algemene kennis op de proef wordt gesteld: van geografische vragen - op een wereldkaart aanwijzen waar de Mona Lisa hangt - en rekenopgaves tot ‘zoek de spelfouten’. Na elke ronde valt er één kandidaat af en na zes rondes is er dus nog één kandidaat over. Deze finalist maakt kans op de hoofdprijs van 100.000 euro.

De finale draait om zeven kokers: zes gevuld met helemaal niets en eentje met 100.000 euro cash. De finalist neemt het in duels op tegen de zes afgevallen kandidaten. Met ieder gewonnen duel wordt een lege koker weggespeeld en is de kans om 100.000 euro te winnen groter. Zes kandidaten wegspelen betekent dus 100.000 euro verdienen! Verliest de finalist één of meerdere duels: dan biedt Jan Versteegh een uitstapbedrag aan. De keuze is aan de kandidaat… Gaat hij met lege handen naar huis of wordt het BINGO!

'BINGO! De 100.000 euro Quiz' wordt geproduceerd door Talpa Entertainment Producties en mede mogelijk gemaakt door de VriendenLoterij.

'BINGO! De 100.000 euro Quiz', vanaf zaterdag 17 oktober wekelijks om 21.30 uur bij SBS6 en op KIJK.nl.