Jaïr Ferwerda waagt zich in de wereld van de 'Hai Society'

Jar Ferwerda dompelt zich in onder in welvarende leven van vaderlandse bon vivants, paradijsvogels, ondernemers en pensionado's over de grens in 'Hai Society' bij RTL 4.

Presentator Jaïr Ferwerda gaat in het nieuwe RTL4-programma 'Hai Society' op pad met vermogende Nederlanders in het buitenland. Hoe wonen ze, hoe werken ze en hoe wordt het leven gevierd? Onbevangen en met de nodige humor geeft Jaïr een uniek kijkje in welvarende Nederlandse enclaves. Kijk vanaf zondag 1 augustus iedere week om 21.30 uur bij RTL 4 mee met Jaïr in zijn nieuwe programma 'Hai Society'.

Voor deze nieuwe serie reisde Jaïr het afgelopen jaar naar landgenoten in exclusieve oorden, zoals Saint-Tropez, Monaco, Curaçao en het luxueuze Vale do Lobe in Portugal. Jaïr portretteert en ontmoet grote ondernemers, paradijsvogels, pensionado’s en bon vivants die ons land hebben achter gelaten en het goede leven leiden. Hij vaart mee op hun boten, test de nieuwste speeltjes, frequenteert de meest exclusieve uitgaansgelegenheden en bezoekt met een Nederlandse makelaar ter plaatse de mooiste huizen. Veelvuldig wordt in het programma ook de Hollandse vraag gesteld: 'Wat kost dit eigenlijk?' In 'Hai Society' zien we ook dat ondanks al die weelde niet alles te koop is in het leven.

Jaïr gaat in deze serie ook op bezoek bij bekende Nederlanders in de streek. Zo treft hij Golden Earring-zanger Barry Hay op Curaçao, gaat hij op pad met Truus en Louis van Gaal in de Algarve en heeft hij een van de laatste interviews met Jan des Bouvrie in Saint-Tropez.

In 'Hai Society' krijgen we een goed beeld van de vaderlandse happy few over de grens. Door de Hollandse nuchterheid en gezonde dosis humor valt er daarnaast ook nog veel te lachen en te verwonderen. Hai, hai!

'Hai Society', geproduceerd door PilotStudio, is vanaf zondag 1 augustus om 21.30 uur te zien bij RTL 4.