Jaimie Vaes geeft inkijkje in appartement op Ibiza

In de nieuwste aflevering van 'Jaimie: In The Vaes Lane' geeft Jaimie een inkijkje in haar nieuwe appartement op Ibiza. En het is niet zomaar een appartement: een van de vorige bewoners is niemand minder dan Paris Hilton!