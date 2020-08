Iris & Tiago winnen 'We Want More'

Foto: SBS6 - © Talpa Network 2020

Fadozangeres Iris Feijen is de winnares van de zangwedstrijd 'We Want More'. Samen met haar gitarist Tiago versloeg zij in de bloedstollende finale nipt haar medefinalisten Silver en Ricardo. Ze won maar liefst 100.000 euro.

In de succesvolle nieuwe zangwedstrijd van SBS6 kwamen alle muziekstijlen voorbij: van opera tot fado, van gospel tot pop en van jazz tot reggae.

Tijdens de finale gaven de elf finalisten alles om de hoofdprijs van een ton in de wacht te slepen. Na de puntenverdeling van de vakjury en de 25 professionals uit de muziekindustrie hadden Iris, Silver en Ricardo alle drie de hoogste eindscore. De publieksjury kreeg dus de doorslaggevende stem. Deze Mobile Jury van 100 man publiek volgde de finaleoptredens via een videoverbinding: elk publiekslid wees één favoriet aan. De eindstand: ex-drugsverslaafde Ricardo eindigde als derde en ging naar huis met 10.000 euro, Silver werd tweede en ontving 25.000 euro en fadozangeres Iris won dus een ton.

Winnares Iris van FADOpelos2: 'Onze deelname aan 'We Want More' heb ik ervaren als één groot feest! De sfeer was supergoed, zowel op het podium als backstage. Met onze deelname wilden we gewoon een keer op tv laten zien dat wij de Portugese fadomuziek op onze eigen manier in Nederland ten gehore brengen. Dat pakte verrassend goed uit! Voor mij persoonlijk was het al vanaf mijn dertiende een droom om een keer mee te doen aan een zangwedstrijd op tv, dus toen ik hoorde dat alle zangstijlen welkom waren bij 'We Want More', besloten Tiago en ik mee te doen. Ondanks het feit dat muziek natuurlijk geen wedstrijd is, zijn we ontzettend blij, verrast en dankbaar dat wij uiteindelijk met de hoofdprijs van €100.000 naar huis gaan. We willen iedereen bedanken voor dit fantastische avontuur!'

Iris en Tiago hebben de prijs eerlijk verdeeld. De twee gaan verder met de ontwikkeling van een nieuw album voor FADOpelos2. Verder steekt Iris een deel van het geld in haar verhuizing vanuit haar jongerenwoning.

Met de afsluiting van dit eerste succesvolle seizoen van 'We Want More', kijkt SBS6 alweer vooruit naar een gloednieuw seizoen. Aanmelden voor 'We Want More' seizoen 2 kan via www.sbs6.nl/wewantmore.

'We Want More' is een format van John de Mol en wordt geproduceerd door ITV Studios Netherlands. Het programma betreft een samenwerking met T-Mobile.

