Inschrijvingen BNNVARA Academy 2021/2022 van start

Vanaf nu kunnen beginnende, ambitieuze mediamakers zich aanmelden voor de BNNVARA Academy 2021/2022. Tijdens dit leerwerktraject van de omroep worden talenten in een halfjaar klaargestoomd tot mediaprofessionals.

Voor de Academy is BNNVARA op zoek naar (online) redacteuren, producers, camjo's en allround makers. Voor deze laatste groep zoekt BNNVARA creatieve makers die breed inzetbaar zijn als (digitale) contentmaker.

Talenten die net als BNNVARA vooruit willen, mensen aan het denken willen zetten, lastige onderwerpen willen onderzoeken, taboes willen doorbreken en een bijdrage willen leveren aan een open, gelijkwaardige en rechtvaardige samenleving, kunnen terecht bij de BNNVARA Academy. Kandidaten kunnen zich tot en met 8 augustus aanmelden op bnnvaraacademy.nl.

Op zaterdag 4 september vindt de BNNVARA Talentday plaats. Op deze dag mag een selectie zijn of haar talenten laten zien aan professionals uit het vak. De allerbesten worden toegelaten tot de BNNVARA Academy. Daar krijgt talent de kans om zich te ontwikkelen tot volwaardig mediamaker, waarbij praktijkervaring en masterclasses hand in hand gaan. Daarbij worden ze begeleid door ervaren professionals uit de eigen organisatie. De talenten gaan direct aan de slag op de redacties van 'Kassa', '101Barz', 'Baksteen', 'Spuiten en Slikken', 'Vroege Vogels', 'Kinderen voor Kinderen' of op de afdeling Radio.

BNNVARA heeft een lange traditie als het gaat om talentontwikkeling. Zowel voor als achter de schermen van BNNVARA en ver daarbuiten hebben vele makers hun roots liggen bij dit interne opleidingstraject. Het bracht BNNVARA-programma's als 'BOOS', 'Drugslab' en 'Club Hub', maar ook makers als Amber Kortzorg ('Kassa'), Emma Wortelboer (o.a. 'Spuiten en Slikken', 'TIK M AAN'), Jurre Geluk (o.a. 'Je Zal Het Maar Hebben'), Frank van der Lende (radio-dj 3FM) en Tim Hofman ('BOOS', 'Over Mijn Lijk') startten hun mediacarrière bij de BNNVARA Academy.