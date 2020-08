Indrukwekkende ontmoetingen in vierdelige special 'Je Zal Het Maar Hebben 20 Jaar'

'Je Zal Het Maar Hebben' bestaat 20 jaar en dat is reden voor een feestje! Bijna 400 jongeren met een ziekte of handicap lieten Nederland zien hoe ze alles uit het leven halen ondanks hun beperking. Reden genoeg om uit te pakken met een vierdelige special.

De huidige presentator van 'Je Zal Het Maar Hebben' Jurre Geluk gaat op bezoek bij memorabele deelnemers die destijds met hun bijzondere verhalen en aanstekelijke levenslust veel los maakten bij kijkers en oud-presentatoren. Naast de portretten vertellen onze helden ook in vlogs hoe het ze de afgelopen 20 jaar is vergaan. Hoe gaat het nu? Zijn dromen uitgekomen en wensen realiteit geworden?

In aflevering 1 gaat Jurre op bezoek bij Michael & Ilona, die in 2012 hun bijzondere verhaal bij Valerio deden. Ilona is namelijk geboren met een open rug en Michael heeft een ziekte waardoor hij langzaam in steen verandert. De uitzending deed destijds veel stof opwaaien omdat het stel een grote kinderwens had en veel kijkers dachten: hoe dan!? Inmiddels hebben ze een twee jaar oude dochter en laten ze zien hoe ze met veel liefde voor haar zorgen.

Daarnaast bezoekt Jurre Ivana, die toen ze als 16-jarige meedeed met het programma, kampte met de persoonlijkheidsstoornissen borderline en autisme. Zij heeft naar alle waarschijnlijkheid in de afgelopen jaren de grootste transformatie doorgemaakt van alle oud- JZHMH kandidaten. Ivana heeft namelijk geen persoonlijkheidsstoornissen meer en gaat tegenwoordig als Pepijn door het leven.

In de tweede aflevering gaat Jurre op bezoek bij Jayan. Zij was in 2017 te zien en kampte met borderline. De scheiding met haar partner zorgde ervoor dat ze in een psychose belandde en zichzelf in brand stak. Door de zichtbare brandwonden over haar hele lijf werd ze erg onzeker. Ze durfde niet naar buiten zonder een dikke laag camouflage make-up. Vele therapieën en alle positieve reacties op de uitzending hebben veel voor haar betekend. Haar zelfverzekerdheid nam zodanig toe dat ze die make-up nu niet meer draagt. Ze zat zelfs zo lekker in haar vel dat ze de zoektocht naar een nieuwe liefde aandurfde. Heeft Jayan die gevonden?

Sun-Mi is vlak voor haar 18e verjaardag, als gevolg van een hersenstaminfarct, 'locked-In geraakt. Wat dat precies inhoudt werd pijnlijk duidelijk toen Patrick haar in 2004 opzocht. Ze zat letterlijk gevangen in haar eigen lichaam. Ze kon destijds niets meer dan communiceren met een spraakcomputer maar nu, 16 jaar later, blijkt dat de wonderen de wereld nog niet uit zijn!

Jurre: '20 jaar!? Hoe leip is dat zeg. Ik weet nog dat ik als kleine gup naar Patrick zat te kijken hoe hij langs ging bij al deze bijzondere mensen. Nu mag ik het niet alleen zelf presenteren, maar krijg ik ook nog eens de eer om bij een aantal oud-kandidaten langs te gaan om het 20-jarig jubileum te vieren. Wat kan er veel veranderen in zo'n tijd! Verlenging van levensjaren, compleet nieuwe diagnoses, kinderen, maar altijd nog steeds dezelfde waanzinnig chille mensen.'

Twee decennia lang 'Je Zal Het Maar Hebben', daar is BNNVARA trots op, #Fakkingtrots welteverstaan. Vooral op de kandidaten die ondanks tegenslagen proberen altijd positief te blijven en trots zijn op zichzelf. Die positiviteit wil de omroep over Nederland laten uitstralen en daarom roepen de makers iedereen op om onder de hashtag #Fakkingtrots te delen waar zij trots op zijn!

'Je Zal Het Maar Hebben 20 jaar', vanaf 25 augustus om 20.25 uur bij BNNVARA op NPO 3.