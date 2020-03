'In het Hart van Nederland' coronanieuws en -achtergronden uit het hele land

Maandag start SBS6 na 'Hart van Nederland' om 22.50 uur, vanuit dezelfde studio, met het helemaal aan de coronacrisis gewijde 'In het Hart van Nederland'.

In deze speciale uitzendingen staan prangende vragen en bijzondere verhalen met betrekking tot de coronacrisis uit heel Nederland centraal. 'In het Hart van Nederland' wordt gepresenteerd door Merel Westrik, Leonie ter Braak en Maarten Steendam die in de studio een breed gezelschap experts en gasten uit het hele land aan het woord laten. Vanaf morgen zijn 'Hart van Nederland' en 'In het Hart van Nederland' ook in de vroege avond direct achter elkaar te zien, respectievelijk om 17.30 en 17.50 uur. Steeds met het allerlaatste nieuws.

'Hart van Nederland' start vanavond om 22.30 uur met al het laatste nieuws van de dag, hieraan gekoppeld gaat 'In het Hart van Nederland' om 22.50 uur verder in op alle corona-actualiteiten. 'In het Hart van Nederland' brengt daarbij ook de achtergrondinformatie en de duiding over de coronacrisis waar op dit moment veel behoefte aan is.

'In het Hart van Nederland' is een gezamenlijke productie van de redacties van 'Hart van Nederland' en 'Shownieuws' en is te zien zolang de actualiteit hier aanleiding toe geeft.

Vanaf 17 maart zien de voor- en late avond van SBS6 er voorlopig als volgt uit:

17.30 uur: 'Hart van Nederland'

17.50 uur: 'In het Hart van Nederland'

22.30 uur: 'Hart van Nederland'

22.50 uur: 'In het Hart van Nederland'

