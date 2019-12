'In Europa de geschiedenis op heterdaad betrapt' bij de VPRO

De VPRO trekt samen met Geert Mak opnieuw door Europa en de Europese geschiedenis. De nieuwe serie pakt de draad op waar de vorige eindigde: in 1999.

Het optimisme tijdens de eeuwwisseling maakte plaats voor angst en verwarring na de aanslagen op de Twin Towers, de kredietcrisis, een toenemende stroom vluchtelingen en een steeds slechtere relatie met Rusland. Maar kun je geschiedenis herkennen als je er middenin zit? Als niemand nog weet hoe het gaat aflopen?

Keerpunten in de geschiedenis

Elke aflevering begint met een gebeurtenis die Geert Mak als een keerpunt in de hedendaagse geschiedenis beschouwt, terwijl op het moment niemand dat nog in de gaten had. Dat besef kwam pas veel later. Zo had de Franse piloot wiens vliegtuig in 1994 werd gekaapt met als doel het toestel op de Eiffeltoren te laten neerstorten, nooit bedacht dat terroristen vanaf dat moment een vliegtuig ook als wapen zouden kunnen inzetten. Na 9/11 weten we beter en de rest is geschiedenis.

Persoonlijke getuigenissen

De serie 'In Europa – de geschiedenis op heterdaad betrapt' laat ooggetuigen aan het woord die zonder dat ze het doorhadden middenin een belangrijke historische gebeurtenis belandden. Met hun persoonlijke verhaal kleuren zij de recente geschiedenis in. Geschiedenis die nooit ophoudt maar doordendert en ons in verwarring achterlaat. In die chaos probeert Mak orde te scheppen en de geschiedenis op heterdaad te betrappen zoals alleen hij dat kan.

'In Europa, de geschiedenis op heterdaad betrapt' is een serie met Geert Mak van Stefanie de Brouwer en Roel van Broekhoven, vanaf zondag 22 december om 21.05 uur op NPO 2.