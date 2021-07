Hoe was de ruimtevlucht van Jeff Bezos en Nederlander Oliver Daemen?

Afgelopen dinsdag mocht Discovery de live-registratie doen van de ruimtevlucht van Jeff Bezos. In de special 'Jeff Bezos in Space: Blue Origin Takes Flight' kijkt de zender terug op deze memorabele missie. De vlucht van de Blue Origin was in meerdere opzichten historisch te noemen.

Voor het eerst ging een commerciële raket voorbij de 100 kilometergrens vanaf de aarde, terwijl in de capsule ook nog eens de oudste en de jongste astronaut ooit zaten. De oudste was de 82-jarige Mary Wallace Funk die in de jaren zestig al een NASA-training volgde, maar nooit de ruimte in was geweest. De jongste was de 18-jarige Nederlander Oliver Daemen die samen met zijn vader (investeerder Joes Daemen) had meegedaan met de veiling om het gewilde plaatsje te bemachtigen naast Jeff Bezos en diens broer Mark. Ze hadden niet het hoogste bod, maar Oliver mocht toch mee toen de winnaar liever een andere keer ging.

In de terugblik zie je de hoogtepunten van de vlucht plus interviews van na de lancering, beelden van achter de schermen en achtergrondverhalen over Blue Origin en Jeff Bezos.

Met de aanwezigheid van Oliver Daemen kreeg deze korte ruimtemissie een bijzonder Nederlands tintje. Oliver is pas de vierde Nederlander die ooit in de ruimte is geweest, na Lodewijk van den Berg (die toen wel al Amerikaans staatsburger was), Wubbo Ockels en André Kuipers. Dat Oliver op het laatste moment toch die plek kreeg, was voor de jonge ruimtevaartliefhebber een droom die uitkomt. 'Dit is zo onvoorstelbaar gaaf!', zei hij voorafgaand aan de vlucht. 'De reis naar en in de ruimte duurt maar tien minuten, maar ik weet nu al dat dit de meest bijzondere tien minuten van mijn leven worden.'

André Kuipers had Oliver vooraf nog wel een tip meegegeven: 'Maak niet de klassieke fout door foto's te gaan nemen in de korte tijd dat je boven bent, maar geniet ten volle van het uitzicht op onze schitterende planeet.' Het was een tip die Oliver prima ter harte kon nemen, want vanaf zondag zijn de beelden dus gewoon bij Discovery terug te zien.

'Jeff Bezos in Space: Blue Origin Takes Flight', zondag 25 juli om 22.30 uur op Discovery en vanaf die dag ook op discovery+.