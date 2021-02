Het wel en wee in Hengelo in een nieuw seizoen 'Chateau Meiland' bij SBS6

Foto: SBS6 - © Talpa Network 2021

De familie Meiland is inmiddels terug in Nederland, maar wie denkt dat Martien, Erica, Maxime en kleine Claire in 2021 lekker rustig verder kunnen inburgeren in het Gelderse Hengelo, heeft het mis.

De familie legt net de laatste hand aan het inrichten van hun nieuwe huizen, maar de verf is nog niet droog of er barst een bom en ze moeten hun optrekje alweer verlaten. Dit gedwongen vertrek en het tijdig vinden van een nieuw 'chateau' stelt de familie voor een ongekend groot probleem en zet hun wereld op zijn kop. Het nieuwe seizoen van 'Chateau Meiland' is vanaf 1 maart om 20.30 uur te zien bij SBS6 en op KIJK.nl.

Aan wensen en ideeën geen gebrek bij de familie Meiland, maar er zijn altijd meer dromen en plannen dan tijd en middelen. Daarbij staat het chateau in Frankrijk nog altijd te koop en laat de gemeente weten dat de familie helemaal geen vergunning heeft om op deze manier op het perceel te wonen. Volgens het bestemmingsplan is er namelijk maar plek voor één huishouden. Dus wonen Erica en Maxime illegaal op hun eigen landgoed en dat terwijl ze net een nieuwe keuken hebben gekocht. Ook aan het kleine leed komt maar geen eind. Bijtgrage buldog Bommel is na de verhuizing definitief de weg kwijt en bij elk gilletje van Martien hapt hij toe. En ondanks alle ervaring blijft doe-het-zelven riskant. Zo ontdekt Martien proefondervindelijk dat ijskrabben met een nummerplaat leidt tot onherstelbare krassen op de voorruit.

Maar ondanks alle tegenslagen blijft de familie onverstoorbaar chaotisch optimistisch. Het klassieke park met zwembad en vrij rondlopend vee gaat er vast komen! Er wordt in ieder geval alvast geoefend met koe-knuffelen. En het haast onvermijdelijke scenario dat er verhuisd moet worden, is een mooie aanleiding om op huizenjacht te gaan. Dat is toch al de favoriete hobby van Erica en Maxime. Wie weet kunnen ze hun werk wel maken van het opknappen van bouwvallen. Of wil Martien toch liever een eigen modemerk met shawls? Dilemma’s, kansen en mogelijkheden die allemaal worden overtroffen door het sprookje dat het Meiland-leven is. Er is zelfs ruimte voor nieuwe liefdes...

'Chateau Meiland' wordt geproduceerd door Vincent TV Producties.

'Chateau Meiland', vanaf maandag 1 maart wekelijks op maandag én donderdag (vanaf 11 maart) om 20.30 uur bij SBS6 en op KIJK.nl. 'Chateau Meiland' is daarnaast ook exclusief en gratis vooruit te kijken op KIJK.nl.