'Het Videodagboek van Anne Frank' vanaf zondag nieuw op NPO Zapp

Iedereen kent Anne Frank, het joodse meisje dat tijdens de Tweede Wereldoorlog moest onderduiken om te ontkomen aan de nazi's. Het dagboek dat ze tijdens haar onderduik bijhield is wereldberoemd.

Stel, Anne had geen dagboek, maar een videocamera. Met behulp van die camera legt ze haar leven in de schuilplaats vast in een videodagboek. Dit videodagboek zie je vanaf 28 maart op NPO Zapp. In een serie van 8 afleveringen deelt Anne Frank haar leven, gedachten en gevoelens in het Achterhuis en de maanden na haar arrestatie.

In maart 2020 lanceerden de Anne Frank Stichting en Every Media het online Anne Frank videodagboek, een nieuwe manier om het levensverhaal van Anne Frank bij jongeren wereldwijd onder de aandacht te brengen. Dit videodagboek is een 15-delige YouTubeserie gebaseerd op het dagboek van Anne Frank, en was zowel nationaal als internationaal een groot succes met meer dan 1 miljoen views voor de eerste aflevering. De YouTube-serie eindigt op het moment dat Anne en de andere onderduikers op 4 augustus 1944 werden gearresteerd.

Op 28 maart komt de NTR samen met beide partijen met een tv-bewerking van deze YouTubeserie voor NPO Zapp, plus 3 nieuwe afleveringen over de periode na 4 augustus 1944. De eerste 5 afleveringen van 'Het Videodagboek van Anne Frank' zijn gemaakt met materiaal uit de YouTube-serie, verrijkt met archiefmateriaal om het verhaal in een bredere context te plaatsen. Je volgt Anne Frank, gespeeld door Luna Cruz Perez, vanaf 29 maart 1944. Ze is 14 jaar en zit dan al ruim anderhalf jaar ondergedoken, samen met haar ouders Otto en Edith, zus Margot, Auguste en Hermann van Pels, hun zoon Peter en Fritz Pfeffer. Anne filmt zichzelf en de gebeurtenissen in het Achterhuis, kijkt terug op de tijd voor de onderduik, vertelt over de oorlog en deelt haar diepste gedachten en gevoelens. Het videodagboek eindigt op 4 augustus 1944, de dag van de arrestatie van Anne en de zeven andere onderduikers en twee van hun niet-Joodse helpers.

In de laatste drie afleveringen, die uitgezonden worden rond 4 en 5 mei, filmt Anne niet meer, maar wordt ze gefilmd als ze in gedachten terugkijkt op de laatste zes maanden van haar leven in de kampen. Je ziet Anne niet zelf; we kijken door haar ogen naar Margot (gespeeld door Shai Eschel) en de gebeurtenissen om haar heen. Anne’s laatste maanden waren een aaneenschakeling van ontberingen, vernederingen, ziekte en dood. Op basis van bronnen en getuigenverklaringen is dit een interpretatie van het verhaal zoals Anne dat verteld zou kunnen hebben.

De laatste afleveringen zijn gebaseerd op het boek 'Na het Achterhuis', van Bas von Benda-Beckmann. In 'Na het Achterhuis' wordt op basis van diepgravend archiefonderzoek en beschikbare getuigenissen, zo precies mogelijk gereconstrueerd wat er na de arrestatie op 4 augustus 1944 is gebeurd met de acht onderduikers van het Achterhuis.

Het videodagboek van Anne Frank is een coproductie met Every Media en kwam tot stand met medewerking van de Anne Frank Stichting.

'Het Videodagboek van Anne Frank', vanaf 28 maart elke zondag om 18.45 uur bij de NTR op NPO Zapp.