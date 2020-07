Het verhaal achter het wachten op een donor in nieuw EO-programma 'De 100'

Foto: © Evangelische Omroep 2020

In het nieuwe EO-programma 'De 100' volgt presentator Bert van Leeuwen een jaar lang een groep mensen die op de wachtlijst staat voor orgaan- of weefseltransplantatie.

Met de nieuwe donorwet, die op 1 juli ingaat, is er hoop op meer orgaandonoren in ons land. De deelnemers wachten soms al jaren op een geschikte donor. In de startaflevering op 6 juli komen de mensen voor het eerst bij elkaar en vertellen ze hun verhaal. Hoe wordt hun leven beïnvloed door het wachten? Wat is de impact daarvan op hun partner of gezinsleden? Bert spreekt de deelnemers bij deze gezamenlijke start, vol aangrijpende en hoopvolle verhalen.

Op dit moment staan er in Nederland bijna 1300 mensen op de wachtlijst voor een orgaan. (bron: transplantatiestichting.nl) Mensen die soms maanden of zelfs jaren moeten wachten op een geschikte donor. In de eerste aflevering van 'De 100' maken we kennis met de deelnemers, maar horen we ook de verhalen van donoren, familie, artsen en politica Pia Dijkstra. Zij is de initiatiefnemer van de nieuwe donorwet en vocht jarenlang voor actieve donorregistratie.

Een van de deelnemers is Sabine (46). Zij heeft net als haar vader de erfelijke hartspierziekte PLN. Haar linker hartkamer wordt steeds wijder, waardoor haar hele hart is aangetast en het bloed niet meer goed door haar lichaam wordt gepompt. Sinds drie jaar heeft zij daarom een steunhart. Ze leeft nu letterlijk op batterijen. Een donorhart kan haar leven redden; net als bij haar vader die 28 jaar geleden al een donorhart kreeg. Sabine: 'Ik merk dat het steeds zwaarder gaat worden en ik weet niet hoe lang mijn lichaam dit nog volhoudt, daar kan ik niets over zeggen. Maar ik ben ervan overtuigd dat er een nieuw hart gaat komen. Ik sta nu aan de zijlijn en leef op batterijen, maar wil dolgraag mijn leven weer oppakken.'

De verhalen

In 'De 100' horen we de verhalen achter het wachten op een donor. Hoe is het voor families wanneer hun overleden dierbare donor was? Hoe kun je leven terwijl je wacht op een donor en je weet dat je met elke dag een stap dichter bij de dood bent? En wat is de drive of juist tijdsdruk waar artsen mee te maken krijgen wanneer op stel en sprong mensen geopereerd moeten worden? Bert: 'In de loop der jaren heb ik vaak van mensen gehoord dat het er nooit van is gekomen: dat ze eigenlijk wel donor wilden zijn, maar de keuze voor zich uit schoven. Als mensen geen donor willen worden, respecteer ik dat ook, maar ik wil in 'De 100' wel graag de verhalen laten zien van mensen die wachten op een transplantatie.'

Vervolg

Het komende jaar volgt Bert de deelnemers in hun dagelijks leven. Tot en met de operatie, of juist in het eindeloos wachten op een donor. Deze serie vertelt vanuit de kern het mooie, hoopvolle, aangrijpende en soms ook erg ingewikkelde proces van orgaantransplantatie. In 2021 wordt het zesdelige vervolg uitgezonden en zien we hoe het met de deelnemers gaat.

'De 100' wordt in opdracht van de EO geproduceerd Tuvalu Media.

'De 100', maandag 6 juli om 20.30 uur bij de EO op NPO 1. In 2021 wordt het 6-delige vervolg uitgezonden.