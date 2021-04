Het levensverhaal van André Hazes in nieuwe vierdelige documentaire 'Kleine Jongen'

Dit jaar zou André Hazes 70 jaar zijn geworden. Een mooi moment om terug te kijken op het bijzondere leven van de zanger. In een nieuwe vierdelige documentaire wordt het levensverhaal verteld van een van de meest geroemde artiesten van Nederland: André Hazes.

Deze documentairereeks laat het leven zien van een geliefde maar ook gecompliceerde man, die ondanks zijn legendarische carrière altijd 'die kleine' is gebleven.

Beeldmateriaal uit privé-archief

Over het fenomeen André Hazes is sinds zijn overlijden in 2004 al veel gezegd en geschreven. Toch zijn er nog veel verhalen, herinneringen en anekdotes over zijn leven die nog niet eerder aan bod zijn gekomen. Aan de hand van niet eerder vertoond uniek en exclusief beeldmateriaal uit het privé́-archief van de familie Hazes, reportages en interviews, wordt André’s opvallende leven en kwetsbare ziel geschetst. In de documentaire worden home video beelden vertoond van o.a. de bruiloft van André en Rachel, vakanties, verjaardagen en backstage bij diverse concerten.

Intiem portret

Persoonlijke herinneringen en verhalen van bekenden schetsen een intiem portret van Hazes. Aan het woord komen onder anderen zijn vrouw Rachel, familie, (werk) relaties, vrienden en collega-artiesten zoals Patrick Kluivert, André van Duin, Gerard Joling, Paul de Leeuw, Willeke Alberti en Simone Kleinsma. Zij delen hun persoonlijke verhalen over Hazes als zanger maar ook als vriend. De persoonlijke verhalen en anekdotes geven een veelzijdig beeld van de mens achter de artiest en de verschillende gebeurtenissen in zijn leven.

Rachel Hazes: 'Dit is de eerste documentaire die zeer uitgebreid vertelt over het intense leven van de grootste artiest van ons land, André Hazes. Naast dat André een veelzijdig artiest was, was het ook een zeer emotioneel mens. En dat is goed te voelen in deze documentairereeks.'

Een man die in alles wat hij schreef, zei en zong oprecht en authentiek was: een doodnormale jongen uit een arm gezin in een Amsterdamse volksbuurt die gezegend was met een gouden strot. Hazes was ook een man van uitersten, die enerzijds genoot van de aandacht en tegelijkertijd extreem onzeker, eenzaam en zelfdestructief was.

De documentaire 'Kleine Jongen: het echte leven van André Hazes' is geproduceerd door Vincent TV Producties.

'Kleine Jongen: Het echte leven van André Hazes', vanaf woensdag 14 april om 20.30 uur bij AVROTROS op NPO 3.