Henny Huisman en Marijn Frank presenteren 'Een Programma over de Jaren Negentig'

Voor 'Een Programma over de Jaren Negentig' haalt de VPRO Henny Huisman uit de ijskast. Hij is het historisch geweten van de nieuwe achtdelige serie over de nineties.

Vanuit een Chinees-Indisch restaurant interviewt Marijn Frank de hoofdrolspelers van het decennium. Heroïneverslaafden. Panfluiters. Penvriendinnen. En Captain Jack.

'Een Programma over de jaren Negentig' staat met één been in de moderne tijd en met het andere been in het verleden. Een feest van herkenning voor iedereen boven de dertig en een bron van verbazing voor iedereen die jonger is. Absurditeit, hilariteit, maar ook ontroering kleuren de serie. Een geschiedenisprogramma zoals je het niet eerder zag.

Afleveringen:

Eurodance (29 oktober, 21.40)

Serieuze popjournalisten hebben zich zelden verdiept in Eurodance. Toch is er een bijzonder verhaal te vertellen over het enige genre popmuziek dat ooit in Europa is ontstaan. Het draait om het wonderlijke verband tussen Captain Jack en de val van het ijzeren gordijn.

Erotiek (5 november, 21.40)

Pubers van nu hebben porno binnen handbereik in het privédomein van hun slaapkamers. Maar dat is lang niet altijd zo geweest. Henny Huisman moest het in zijn jeugd doen met een balpennetje waarop een pin-up girl stond afgebeeld. Een programma over de jaren negentig blikt terug op het laatste tijdperk voor de komst van het internet. Waar haalden pubers in de jaren negentig hun inspiratie vandaan? Een verhaal over erotische teletekstpagina’s, postordergidsen en pikante kaartspelletjes van de kermis.

Straatleven (12 november, 21.45)

In de jaren negentig liepen er allerlei mensen op straat die je nu niet meer tegenkomt. Wat is er bijvoorbeeld gebeurd met de panfluitspelers? Waar zijn de zingende Hare Krishna’s gebleven? Waarom zijn de heroïneverslaafden eigenlijk van de straat verdwenen en hoe gaat het sindsdien met de oudere verslaafden?

Analoog (19 november, 21.45)

Iedereen heeft tegenwoordig een smartphone. Het apparaat waarin de twee grote revoluties van de late jaren negentig zijn samengebracht: internet en het mobieltje. In deze aflevering gaat het over de terminale fase van de analoge tijd. Over penvriendinnen, praatpalen en andere vergeten begrippen die je zou kunnen opzoeken in een encyclopedie.

Gabber (26 november, 21.45)

Een programma over de jaren negentig kan niet zonder gabbers. De enige Nederlandse jeugdcultuur in de geschiedenis. Niet overgewaaid uit Engeland of Amerika, maar ontstaan in Rotterdam. Midden jaren negentig stonden er gabbers in trainingspakken op alle schoolpleinen. Maar rond '99 was het ineens voorbij. Hoe kon de populairste subcultuur van het decennium razendsnel imploderen?

Het lichaam (3 december, 21.45)

Ooit was het een schande om je lichaam te beschilderen of te verbouwen, zoiets deden alleen prostituees en zeelui. Maar die taboes zijn in de jaren negentig doorbroken. Rocksterren maakten tattoos populair bij burgers. Piercings ontstegen de SM-kelders en doken ineens op bij pubermeisjes op schoolpleinen. Sindsdien heeft Kim Kardashian die mode naar nieuwe hoogten gestuwd. Het lichaam is een bouwpakket geworden.

Bosnië (10 december, 21.45)

De Bosnische oorlog door de ogen van kinderen. Interviewer Marijn kende Bosnië alleen van het Jeugdjournaal en spreekt nu met ‘haar’ toenmalige oorlogsverslaggever Gerri Eickhof. Ze ontvangt ook Bosnische leeftijdsgenoten die vertellen hoe ze als vluchteling probeerden te aarden op een Nederlandse school. En hoe het was om te puberen terwijl om je heen een oorlog uitbreekt?

Chin. Ind. Spec. Rest. (17 december, 21.45)

De jaren negentig waren de hoogtijdagen van de Chinees-Indische restaurants. Waar je ook vandaan komt: er was altijd zo’n eethuis in de buurt. Foe yong hai was populair bij arm en rijk. Maar hoe is die succesformule ontstaan? Waarom houden Nederlanders zo van ‘De Chinees’? We proberen het fenomeen beter te begrijpen, voordat het verdwenen is.

'Een Programma over de jaren Negentig', vanaf donderdag 29 oktober wekelijks om 21.40 uur te zien bij de VPRO op NPO 3.