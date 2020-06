Hélène Vletter-van Dort treedt toe tot raad van toezicht NPO

Hélène Vletter-van Dort is per 1 mei 2020 toegetreden tot de raad van toezicht van de Nederlandse Publieke Omroep (NPO). De benoeming van Vletter-van Dort door minister Slob van OCW is door Koning Willem-Alexander bekrachtigd.

Vletter-van Dort studeerde rechten aan de Universiteit van Leiden, begon haar carrière als advocaat en was commissaris bij onder meer de Nederlandsche Bank en Fortis Bank Nederland. Ook was ze hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen en aan de New York University.

Naast haar nieuwe functie als lid van de raad van toezicht van de NPO is Vletter-Van Dort momenteel onder meer commissaris (vice-voorzitter) bij NN-Group, president-commissaris van Intertrust N.V. en hoogleraar Financial Law en Governance aan de Erasmus School of Law.

De raad van toezicht van de NPO, onder leiding van voorzitter Tjibbe Joustra, bestaat verder uit Lizzy Doorewaard, Maarten van Beek, Eelco de Boer, Femke den Boer en Frank Vrancken Peeters.