Helden van ons land krijgen een gezicht in 'Frontberichten'

Medewerkers in de zorg, huisartsen, apothekers en ambulancepersoneel. Maar ook: schoonmakers, onderwijzers, politieagenten, de brandweer en supermarktmedewerkers.

Allemaal mensen in cruciale beroepen, die hun uiterste best doen om Nederland door de coronacrisis heen te loodsen en ons land beter te maken. Deze medewerkers in de frontlinie doen geweldig en onmisbaar werk. Hoe beleven zij zelf deze periode van crisis en onzekerheid? BNNVARA vroeg medewerkers uit diverse vitale sectoren om een vlog te maken van hun werkzaamheden en ervaringen. 'Frontberichten' is vanaf vandaag iedere dag te zien rond 22.10 uur (na 'Nieuwsuur') op NPO 2.

De videoverslagen komen uit alle delen van Nederland. Documentairemaker Geertjan Lassche, bekend van o.a. 'Break Free' en 'Jongens van de Bouw', vervlecht de reportages tot een dagelijks magazine van ongeveer 12 minuten. Zo ontstaat een mozaïekvertelling van mensen die elkaar niet kennen, maar met elkaar en met onze samenleving verbonden zijn door de huidige crisis. BNNVARA-presentator Astrid Joosten verzorgt de voice-overs.

Vanaf nu wordt de hashtag #frontberichten op alle grote platformen (Facebook, Twitter, Instagram) gemonitord. Mensen kunnen vanuit hun eigen omgeving video's met deze hashtag plaatsen. De redactie kiest de meest bijzondere of opvallende verhalen uit om in de uitzending te verwerken. Ook is er een facebookgroep ingericht op facebook.com/npo2 waar mensen hun verhaal kunnen delen.

Ben of ken je ook iemand die nu in de frontlinie staat en een vlog kan opnemen? Mail naar: frontberichten@bnnvara.nl.