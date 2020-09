'Heel Holland Bakt Kids' maakt de thema's bekend

Foto: Omroep MAX - © Roland J. Reinders 2020

Nog een paar dagen en de 'HHB Kids'-duo's gaan de sterren van de hemel bakken in de 'HHB'-tent. Het thema is Dierendag! Woensdag onthulde 'HHB'-jurylid Robèrt in 'Tijd voor MAX' de overige thema's: spelletjes, vakantie en Halloween.

Het kersverse MAX-programma 'Heel Holland Bakt Kids' gaat zaterdag 3 oktober om 19.25 uur van start op NPO Zapp.

'Heel Holland Bakt Kids' - Dierendag - zaterdag 3 oktober om 19.25 uur op NPO Zapp

In de eerste aflevering van 'Heel Holland Bakt Kids' is het thema Dierendag! De bakduo’s betreden voor het eerst de grote befaamde baktent, waar meer dan duidelijk is wat het thema is. De bakduo’s decoreren deze aflevering dierendonuts en maken een beestachtig mooi spektakelstuk; een dierentaart. Ondertussen is André druk bezig met konijn Jodocus en de andere beestenbende.

'Heel Holland Bakt Kids' – Spelletjes – zaterdag 10 oktober om 19.25 uur op NPO Zapp

Het is een dolle boel in de 'HHB'-tent met de overgebleven koppels. Tijdens de technische opdracht maken de bakkers een vlechtbrood. Dat is een stuk lastiger dan het lijkt. Het spektakelstuk is een puzzeltaart. Ondertussen zijn Janny en Robèrt aan het badmintonnen. Het thema is dan ook… spelletjes!

'Heel Holland Bakt Kids' – Vakantie – zaterdag 17 oktober om 19.25 uur op NPO Zapp

Tussen de flamingo's en ananassen staan de overgebleven koppels deze week heerlijke baksels te maken. De bakkers maken tijdens de technische opdracht drie identieke cakepop-ijsjes. En tingeling… tussendoor komt André langs met een ijskar! Het spektakelstuk is een vrolijke vakantietaart. Het kan niet anders, het thema is: vakantie.

'Heel Holland Bakt Kids' – Halloween – zaterdag 24 oktober om 19.25 uur op NPO Zapp

Met nog vier koppels in de tent, wordt het spannender en spannender. En laat het thema dan ook nog eens bloedstollend zijn, het is namelijk Halloween! Tijdens de technische opdracht moeten de bakkers drie spookjes en drie pompoentjes opspuiten in slechts drie minuten. Vervolgens maken de kandidaten wel heel griezelige spektakelstukken. Welke bakduo’s gaan door naar de finale van 'Heel Holland Bakt Kids'?

Er is meer!

Op zapp.nl/heelhollandbakt kom je meer te weten over de kandidaten; daar zijn alvast de eerste beelden de zien, vind je de ingevulde vriendenboekjes van de jonge bakkers, de recepten uit de uitzending en nog veel meer!

Over 'Heel Holland Bakt Kids'

Na zeven seizoenen 'Heel Holland Bakt' mogen nu ook kinderen alles in de strijd gooien om de beste thuisbakker te worden. En dat doen zij niet alleen, want de kandidaten vormen teams met hun vader of moeder. Onder toeziend oog van de juryleden Janny van der Heijden en Robèrt van Beckhoven doen de bakduo’s uit 'Heel Holland Bakt Kids' hun uiterste best om elke week tot meesterbakkers verkozen te worden en uiteindelijk de felbegeerde finale te behalen én te winnen! Natuurlijk is presentator André van Duin ook weer van de partij.

'Heel Holland Bakt Kids', vanaf zaterdag 3 oktober om 19.25 uur wekelijks op NPO Zapp.