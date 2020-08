Halfjaarcijfers RTL Nederland: CEO Sven Sauvé reageert

RTL

De internationale RTL Group , waartoe ook RTL Nederland behoort, heeft haar halfjaarlijkse resultaten bekend gemaakt. Sven Sauvé, CEO RTL Nederland, analyseert de cijfers.

'De impact van Covid-19 op de advertentiemarkt is groot. Gelukkig konden we terugvallen op de stevige fundamenten van onze strategie. Door snel te handelen en kritisch te kijken naar onze kosten hebben we ondanks de aanzienlijke daling in advertentie-inkomsten toch een positief resultaat kunnen realiseren', aldus Sven Sauvé.

'Ik ben trots op wat we als team in deze bijzondere tijden hebben neergezet. Videoland is wederom gegroeid in aantal abonnees en kijktijd en we hebben in de commerciële doelgroepen onze positie als marktleider op TV vastgehouden. Met de steun van een sterke aandeelhouder en onze focus op het maken van relevante, lokale content gaan we met vertrouwen verder op de koers die we hebben ingezet', zo besluit de CEO.