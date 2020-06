Half miljoen YouTube-abonnees voor 'NOS Jeugdjournaal'

Het YouTube-kanaal van het 'NOS Jeugdjournaal' heeft de grens van een half miljoen abonnees gepasseerd en blijft daarmee het grootste Nederlandse nieuwskanaal op YouTube.

Om de meer dan 500.000 abonnees te vieren heeft het nieuwsprogramma voor kinderen een speciale video gemaakt. Presentator Benjamin Kat bedankt in een feestelijk decor alle kijkers en kinderen die hun verhaal met het NOS Jeugdjournaal wilden delen.



In de video zijn onder anderen te zien Russell, de Amerikaanse jongen die het bekende ‘Swish Swish’- dansje bedacht, en zangeres Aliyah die Holland’s Got Talent won. Zij zijn de hoofdpersonen in twee video’s uit de top tien van best bekeken video’s die de revue passeren.



De top drie is als volgt:



1. Russell (15) bedenkt populaire dansmove (nov. 2017 - 4,2 miljoen weergaven)

2. Hoe is het leven van de prinsessen? (dec. 2017 - 3,9 miljoen weergaven)

3. Freek Vonk aangevallen door haai (feb. 2017 - 2,8 miljoen weergaven)





Bekijk de hele video hier:

Naast verslag van het laatste nieuws, staat het 'NOS Jeugdjournaal' ook dagelijks direct in contact met de kinderen. In de serie #Uitgezocht wordt er dieper op een specifiek onderwerp ingegaan en worden prangende vragen van kinderen beantwoord. Aan het einde van ieder jaar wordt het afgelopen nieuwsjaar doorgenomen aan de hand van de speciale jaaroverzicht-video's en er is een playlist volledig gewijd aan nieuws over dieren.Het kanaal is niet alleen populair onder Nederlandse kinderen: zo’n 11% van de totale kijktijd komt uit België en in 2019 hielden kijkers het niet bij één video: per kijker werden er gemiddeld 21 video’s van het 'NOS Jeugdjournaal' bekeken.­