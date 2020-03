'GTST' door coronacrisis nog slechts 4 dagen op RTL 4

De coronacrisis doet ook RTL 4 schuiven in zijn programmaschema. Vanaf maandag 23 maart komt 'Goede Tijden, Slechte Tijden' nog slechts vier keer per week op het scherm.

'In afwachting van de verdere ontwikkelingen rondom het coronavirus kan nog niet met zekerheid worden vastgesteld dat opnames van verschillende programma’s vanaf 6 april weer van start kunnen gaan.' meldt RTL Nederland. 'Met het terugbrengen van 'GTST' van 5 naar 4 dagen kunnen we langer blijven uitzenden met de afleveringen die nu reeds beschikbaar zijn. Op deze manier kunnen we de continuïteit voor onze kijkers voor een langere periode waarborgen.'

Ook op Videoland wordt er maar 4 keer per week een nieuwe aflevering geplaatst. Op vrijdag vult 'The Voice Kids' het vrijgekomen slot. Dat start vanaf vrijdag 27 maart een half uur vroeger. Hierdoor kan 'Jinek' starten om 22.00 uur. Op de andere weekdagen blijft 'Jinek' staan om 21.25 uur.