Grote opluchting bij 'GTST'-fans!

Er is eindelijk duidelijkheid over het lot van een belangrijk 'GTST'-personage na maandenlang speculeren. Opgelet: dit artikel bevat spoilers!

Het was maandenlang onduidelijk wat er was gebeurd met Ludo Sanders (Erik de Vogel). Hij viel overboord van een boot tijdens een handgemeen met zijn kleinzoon. En toen werd het stil. Heel stil. De geruchtenmolen draaide intussen op volle toeren bij de fans. Was hij voorgoed weg of was er toch nog een waterkans op een spannende plotwending? En zo geschiedde.

Sanders werd intussen door zijn familie doodverklaard. In de afleveroing van volgende week dinsdag wordt zijn erfenis verdeeld. Ondertussen krijgt de kijker flitsen van Ludo Sanders te zien onder een dekentje op de boot. Het is duidelijk te zien dat hij nog leeft en hij ziet er verwilderd uit. Hoe moet dit verder? Het worden spannende nieuwe afleveringen van 'Goede Tijden Slechte Tijden', zoveel is zeker.

Over de reden waarom acteur Erik de Vogel zo lang uit de soap was verdwenen, doen verschillende verhalen de ronde. Het meest aannemelijk is dat de Vogel meedoet aan het nieuwe seizoen van 'Wie is de Mol?' en daarom voor een tijd uit de soap werd geschreven.

Bron: ad.nl