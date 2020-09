Groen licht voor opname jubileumuitzending 'Miljoenenjacht'

Foto: SBS6 - © Talpa Network 2019

De extra feestelijke aflevering van 'Miljoenenjacht' mag dan toch opgenomen worden. Volgende zondag viert Linda De Mol met een extra grote prijspot de 20ste verjaardag van haar kijkcijferkanon. Maar nieuwe coronamaatregelen zorgde bijna voor uitstel.

De extra coronamaatregelen maakte het bijna onmogelijk om de show zoals gepland in te blikken. Op het nippertje heeft producent EndemolShine toch een oplossing gevonden. Enkel de kandidaten zullen in de studio een plaats krijgen. Hun genodigden verhuizen naar een aparte zaal. Ook wordt er minder personeel op de studiovloer ingezet. Dat maakt dat de opname kan doorgaan.



Ook de afgelopen 5 afleveringen zat er al minder publiek in de studio. Vorige seizoenen zaten er gemiddeld 1000 gasten in het publiek. Door corona werd dit aantal sterk teruggeschroefd.



Goed nieuws dus voor de SBS-kijkers. Zij kunnen zondag rekenen op een nieuwe aflevering van 'Miljoenenjacht'. Afspraak om 20.00 uur op SBS6.

Bron: De Telegraaf



