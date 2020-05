Gloednieuwe zangwedstrijd 'We Want More' start in juni

Foto: SBS6/Talpa Network - © William Rutten 2020

Van opera tot fado, van gospel tot pop en van jazz tot reggae: alle muziekstijlen komen voorbij in de nieuwe zangwedstrijd 'We Want More'. Iedereen kan meedoen: jong, oud, solisten, duo's - zelfs koren mengen zich in de strijd!

Juryleden Davina Michelle, André Hazes, Trijntje Oosterhuis, Henk Poort en Ali B beoordelen de spectaculaire optredens. Ze mogen van de eerste tot de laatste noot hun stem geven… maar die ook weer intrekken! Hierdoor blijft de strijd om de finale en de geldprijs van maar liefst 100.000 euro spannend tot de allerlaatste seconde. 'We Want More' is vanaf vrijdag 12 juni om 20.30 uur te zien bij SBS6.

De artiesten hebben allemaal een bijzonder verhaal. In de eerste aflevering zien we bijvoorbeeld Tess, een voorvechtster van Franstalige muziek. Zij verrast iedereen met haar band en haar enorme drive om haar eigen muziek uit te brengen. Ex-drugsverslaafde Ricardo raakt de jury en het publiek met zijn bijzondere vertolking van Zij gelooft in mij. Presentatoren Wendy van Dijk en Johnny de Mol begeleiden de kandidaten en hun familie en vrienden backstage.

De eerste ronde bestaat uit zes afleveringen. De kandidaten moeten met hun optreden vier van de vijf juryleden overtuigen van hun zangtalent. Minstens vier juryleden moeten dus denken: we want MORE! Lukt het de kandidaten om alles te geven en de jury te overtuigen - tot de laatste noot? Vlammen tot het einde is belangrijk: vlak voor het eind van elk optreden mogen de juryleden hun stem namelijk nog intrekken!

Na zes afleveringen volgt de halve finale en slechts twaalf kandidaten halen de finale. Zij hebben nu de zware taak om de jury, 25 muziekexperts én de kijker thuis omver te blazen. Wie weet iedereen met zijn stem te ontroeren en te overtuigen? De derde plaats is 10.000 euro waard, de tweede 25.000… maar wie wint en gaat er uiteindelijk naar huis met 100.000 euro?

'We Want More' is een zangwedstrijd met heel diverse muziekstijlen en daardoor de meest uiteenlopende optredens. Er is dus voor ieder wat wils! Tien afleveringen lang knalt de beste muziek door de huiskamers in Nederland - een zeer welkome afleiding in deze tijd.

'We Want More' wordt geproduceerd door ITV Studios Netherlands. Voor de halve finale en finale geldt dat ze zijn geproduceerd volgens de richtlijnen van het Ministerie van Volksgezondheid en het RIVM. De eerste zes afleveringen van het programma zijn al eerder dit jaar opgenomen.

'We Want More', vanaf vrijdag 12 juni wekelijks om 20.30 uur bij SBS6 en op KIJK.nl.