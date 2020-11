Gierige Gasten in blauw voor 'Training Day'

Foto: Veronica - © Talpa Network 2020

Vanaf 5 november gooit de politie, samen met de Gierige Gasten, haar deuren open in 'Training Day'. In de serie bekijken presentator Niels Oosthoek en zijn co-hosts Bilal Wahib en Michelle Marlène Willemsen de wereld van nu door de ogen van de politie.

Ze leren van en met politiecollega’s welke skills je nodig hebt voor het werk als agent. In deze zware weken ondergaan zij verschillende fysieke en mentale tests, waarmee hun competenties en vaardigheden op de proef worden gesteld. Hebben de presentatoren het in zich om een echte agent te worden?

In 'Training Day' gaan de presentatoren aan de slag met verschillende skills die belangrijk zijn voor het agentenwerk, zoals inlevingsvermogen, stressbestendigheid en sportiviteit. Tijdens dit grote avontuur worden ze begeleid door mentor en politievlogger Jan-Willem Schut, die hen voorziet van alle basisinformatie en helpt wanneer de presentatoren er even doorheen zitten.

Tijdens het trainingsprogramma wordt getest of Niels, Bilal en Michelle beschikken over de juiste eigenschappen en skills. Kunnen ze belangrijke beslissingen nemen in een split second? Zijn ze emotioneel sterk genoeg voor het echte werk? Welke vooroordelen over agenten halen zij onderuit? Daarnaast worden de presentatoren ook fysiek flink uitgedaagd. Zo ervaren ze hoe het is om pepperspray in de ogen te krijgen en worden ze besprongen door een getrainde politiehond. Niels loopt zelfs een zwaar gekneusde rib op nadat hij op grote hoogte een raamkozijn van een ander gebouw in springt. Na zes weken ontvangen Niels, Bilal en Michelle de eindbeoordeling van hun mentor Jan-Willem. Wie houdt zich staande tot het eind? Maar vooral: wie van hen is het meest geschikt als agent?

'Training Day' is geproduceerd door Talpa Social in samenwerking met de politie.

'Training Day', vanaf donderdag 5 november om 16.00 uur, 6 weken lang op het YouTube-kanaal van de Gierige Gasten en op KIJK.nl. En vanaf maandag 16 november 00.00 uur ook wekelijks op Veronica.