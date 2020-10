Gerard Ekdom presenteert 'De Top 4000 Muziekquiz' bij SBS6

Foto: SBS6/Talpa Network - © Jesaja Hizkia 2020

Een bordspel in een knusse setting en BN'ers met foute kersttruien die fanatiek tegen elkaar strijden in verschillende muziekspellen. Dát is 'De Top 4000 Muziekquiz'!

De quiz staat onder leiding van presentator en Radio 10-dj Gerard Ekdom, die uiteraard over elke hit een leuke anekdote uit zijn mouw schudt.

Gerard ontvangt in elk van de drie afleveringen twee duo’s van bekende Nederlanders in zijn chalet. Aan de hand van De Top 4000, de grootste hitlijst van Nederland waarmee Radio 10 de feestdagen inluidt, stelt Gerard de muziekkennis van zijn gasten én die van de kijkers flink op de proef.

Het bordspel bestaat uit genummerde vakjes van 4000 naar 1, aflopend in honderdtallen. Het doel van het spel is simpel: het duo dat met hun pion als eerste de finish bereikt, wint. Ze verdienen stapjes op het bord door te dansen, te zingen en door heel goed te luisteren. Welk beroemd nummer speelt het draaiorgel, van wie is dat opmerkelijke kapsel en welke songteksten lopen door elkaar? Bij elk vakje speelt een platenspeler een nummer uit dat deel van de lijst. Weten de duo’s om welke hit het gaat? Dan mogen ze een extra stapje vooruit.

Gerard Ekdom is de quizmaster en het strenge maar rechtvaardige jurylid. Naarmate het spel vordert, zien we wie er bloedfanatiek is, wie er goed of slecht tegen zijn verlies kan… én welk duo dankzij hun muziekkennis het snelst door de Top 4000 raast en als eerste bij de finish aankomt!

'De Top 4000 Muziekquiz' wordt geproduceerd door Talpa Entertainment Producties.

'De Top 4000 Muziekquiz', vanaf zaterdag 5 december om 21.30 uur bij SBS6 en op KIJK.nl.