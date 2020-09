Geraldine Kemper volgt zes vrouwen die te maken hebben gehad met seksueel geweld

Foto: RTL 4 - © RTL 2020

In Nederland heeft 1 op de 5 vrouwen en 1 op de 16 mannen te maken gehad met seksueel geweld. Dit varieert van verkrachting tot jarenlang misbruik. Sommige slachtoffers zijn voor de rest van hun leven getekend.

In 'Geraldine en de Vrouwen' volgt presentatrice Geraldine Kemper zes vrouwen die door seksueel geweld een post traumatische stress stoornis (PTTS) hebben ontwikkeld. Ze hebben last van herbelevingen en angststoornissen. Ze slapen nauwelijks, hebben moeite met vertrouwen en kampen soms met suïcidale gedachtes.

Geraldine neemt de zes vrouwen mee naar Kroatië, waar ze, onder leiding van een team van psychologen, door middel van verschillende vormen van therapie hun PTSS proberen te bedwingen. Na deze reis worden de vrouwen nog een jaar lang begeleid en gevolgd.

Geraldine Kemper: 'Seksueel geweld is een enorm taboe. Er wordt weinig over gesproken, terwijl het heel veel gebeurt. Ik ben zó trots op deze zes vrouwen, die met hun verhalen en hun strijd om van hun trauma af te komen, een voorbeeld zullen zijn voor velen.'

Het programma wordt geproduceerd door Kale Jakhals Producties, dat eerder onder meer 'Het Rotterdam Project' en 'De Sleutel' produceerde.

Themamiddag over seksueel geweld

Geraldine Kemper en Beau van Erven Dorens presenteren donderdagmiddag 24 september (14.30 - 17.00 uur) in theater De Rode Hoed in Amsterdam een themamiddag over seksueel geweld. Behalve de zes vrouwen uit 'Geraldine en de Vrouwen' zijn er verschillende sprekers aanwezig die over dit thema het gesprek aangaan. Onder andere Sjef Berendsen (klinisch psycholoog, EMDR-trainer en directeur van PsyTrec), Richard Korver (advocaat en mede-oprichter en voorzitter van het Landelijk Advocaten Netwerk Gewelds- en Zeden Slachtoffers) en Renald Majoor (slachtoffer seksueel misbruik, oprichter stichting De Stilte Verbroken en ambassadeur Veilig Sportklimaat) zullen aanwezig zijn.

'Geraldine en de Vrouwen' is vanaf zondag 18 oktober om 22.30 uur te zien bij RTL 4.