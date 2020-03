Frans Bauer ontmoet alledaagse helden in 'Goed Voor Elkaar'

Foto: RTL 4 - © RTL 2020

We kennen allemaal wel iemand die zich volledig inzet voor anderen en zichzelf op een tweede plek zet. In 'Goed Voor Elkaar' ontmoet Frans Bauer zulke mensen, die iets goeds doen voor anderen en onze samenleving.

Vrijwilligers, of mensen die gekozen hebben voor een beroep waarin zij iets kunnen betekenen voor een ander. Mensen die vaak zonder dat ze het zelf door hebben het verschil maken en de wereld betekenen voor mensen om hen heen; tijd om hen eens goed in het zonnetje te zetten.

Frans loopt een dag met deze helden mee om erachter te komen wat hun werk precies inhoudt. Daarnaast ontmoet hij de mensen die hen zo ontzettend dankbaar zijn en hoort hij hun verhaal. Samen met Frans zoeken ze deze onmisbare personen op om hen de waardering te geven waar ze zelf nooit om zouden vragen. In 'Goed Voor Elkaar' gaat Frans langs veertien mensen of instanties die zich inzetten voor anderen of de samenleving een stukje beter maken.

Frans Bauer: 'We zien elke dag wel beroepen die zo normaal lijken dat ze weg blenden in de dagelijkse gang van zaken. Wie kent het niet, je ziet een politie auto rijden, brandweer, of trauma helikopter vliegen. Even een snelle gedachte: waar zouden ze heengaan of wat is er gebeurd? Maar veel beroepen in Nederland blijven vaak onderbelicht en daarvan ziet alleen een klein groepje mensen wat voor geweldige uitwerking ze kunnen hebben op iemand die ermee te maken heeft gehad. Een dagje mee kijken in het leven van een held, zo kan ik dit programma het beste omschrijven.'

Frans vervolgt: ''Goed Voor Elkaar' staat voor mensen die met hart en ziel dit werk doen. Ze doen het met zoveel toewijding dat ze vaak zelf niet doorhebben dat ze voor die ander het verschil maken. Ze nemen hun werk als vanzelfsprekend mede omdat ze er zoveel van houden! Maar wij willen laten zien dat ze juist daardoor heel bijzonder zijn. Dat ze juist door hun passie en door wie ze zelf zijn enorm veel betekenen voor een ander. De dankbaarheid van mensen die deze ervaring delen is groot en het is mooi om mee te maken dat goed voor elkaar zijn echt bestaat. Geweldig.'

Aflevering 1

Nachtzorg Middin

Verkeerspolitie Rotterdam

Aflevering 2

Trauma Heli, Erasmus MC

Vluchtelingenwerk Nederlan

Aflevering 3

Gezinshuis Zwaagdijk

Stichting Ambulancewens

Aflevering 4

Cliniclowns

Werkplaats van Ome Henk

Aflevering 5

Huisarts Co van Melle

KNRM Ouddorp

Aflevering 6

Regenbooggroep – Kickbokser Bas

Brandwondencentrum Maasstad Ziekenhuis

Aflevering 7

Stichting Contacthond

Leger des Heils

'Goed Voor Elkaar', vanaf dinsdag 3 maart om 20.30 uur bij RTL 4.