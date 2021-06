Fons Hendriks lost consumentenproblemen op in 'Radar Checkt!'

Waarom vragen slotenmakers absurd hoge bedragen als iemand met zijn gebroken sleutel voor de deur staat? En waarom mogen daklozen niet meer in een opvang slapen als ze niet verslaafd zijn aan alcohol of drugs?

Presentator Fons Hendriks rijdt deze zomer met zijn camper door het land om problemen van consumenten op te lossen. Hij confronteert bedrijven en instanties en vertrekt niet voordat er een oplossing is. 'Radar Checkt!' is vanaf dinsdag 22 juni bijna dagelijks te zien bij AVROTROS op NPO 1.

In de 8-delige serie gaat Fons, vanaf de camping, als rijdende redacteur in zijn camper op pad. Hij confronteert een 'dropshipper', een online verkoper die zelf geen voorraad heeft, met zijn discutabele werkwijze. Want waarom komen de afgebeelde artikelen uit zijn advertentie niet overeen met het artikel dat mensen thuis ontvangen? Ook brengt 'Radar Checkt!' de handel in moedermelk onder de aandacht. Het is illegaal en ook nog eens gevaarlijk. Fons doet zich voor als een koper en spreekt met verkopers af. Na een werkdag keert Fons terug naar de camping en bespreekt hij de onderwerpen die hij behandelt met de andere vakantiegangers.

'Radar Checkt!', deze zomer (22, 24, 25, 30 juni en 1, 5, 6 en 7 juli), om 19.40 uur bij AVROTROS op NPO 1.