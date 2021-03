Ferry Doedens verkent wereld van sexy social media in nieuw PowNed-programma

Omroep PowNed en Ferry Doedens slaan de handen ineen voor een nieuw tv-programma. In 'Socials, Seks & Centen' gaat de kersverse OnlyFans-ster op een persoonlijke ontdekkingstocht in de wereld van sexy social media.

Ferry heeft zich in een avontuur gestort waarvan hij de afloop nog niet kent in een wereld die nog veel geheimen voor hem heeft. Want hoe zitten die ogenschijnlijk lucratieve en steeds populairder wordende 18+ platforms eigenlijk in elkaar en wat zijn de risico’s? Wie zijn de winnaars en de verliezers in de wereld van sexy social media? Vanaf maandag 26 april op NPO 3.

In 'Socials, Seks & Centen' neemt Ferry Doedens ons exclusief mee in de wereld van de nieuwste social mediahype: platforms waar volgers tegen betaling expliciete content kunnen bekijken. Het is een wereld waar Ferry zelf pas onlangs is toegetreden, maar al bescheiden succesvol is. Zijn OnlyFans-account telt inmiddels bijna 3K betalende volgers, waarmee hij maandelijks een beste boterham verdient.

Toch leven er bij Ferry ook nog een hoop vragen. Sinds hij geout is als content creator op het platform is hij ook kwetsbaar en bij vlagen onzeker. En welke consequentie heeft snel veel geld verdienen aan je bekendheid achter een betaalmuur? En vooral: waar ligt de grens, want de verleiding om steeds meer van jezelf te laten zien om je fans te pleasen is groot.

Aan het woord komen bekende influencers die – net als hij – gekozen hebben om achter een betaalmuur zichzelf van hun meest pikante en expliciete kant te laten zien, waaronder Nederlands grootste OnlyFans-creator Levy van Wilgen (23), Kiki van Hees (25) en Elise Siswet (25). Hoever zijn zij bereid te gaan op hun platform? En levert het naast inkomsten niet ook blijvende imagoschade op? Kortom: is er voor Ferry een leven na OnlyFans?

Ook gaat Ferry in gesprek met familie en vrienden, wat vinden zij van het pad dat hij nu is ingeslagen? Alle gesprekken die Ferry voert, doen hem nadenken over zijn eigen keuzes. Om uiteindelijk antwoord te krijgen op de vraag: is dit een wereld waarin ik wil blijven?

'Socials, Seks & Centen' wordt geproduceerd door Vincent TV Producties en is vanaf maandag 26 april te zien op NPO 3. De serie bestaat uit 3 afleveringen.