Feiten en fabels rond het coronavirus! NOS komt met extra uitzending!

Nu het coronavirus op steeds meer plaatsen in Europa opduikt, is het des te urgenter geworden dat het publiek weet wat waar is over het virus en wat niet. Hoe Nederland is voorbereid op een uitbraak. En wat de gevolgen kunnen zijn voor de samenleving.

De NOS maakt daar donderdagnavond, na het 'NOS Journaal 'van 20.00 uur, een ingelast en rechtstreeks programma over. Waarin vragen van het publiek – in de uitzending, maar ook via de online en social kanalen van de NOS – leidend zijn. Presentator Rob Trip legt de vragen voor aan experts en Saïda Maggé geeft concrete informatie en uitleg bij het scherm. Verder komen verslaggevers en correspondenten aan het woord in live schakelingen en reportages.



Een programma dus met zo veel mogelijk relevante informatie, om de feiten te kunnen onderscheiden van spookverhalen en desinformatie.



'Het coronavirus: feiten en fabels', donderdag 27 februari, om 20.35 uur bij NPO 1.