Feest op Landgoed Biljoen met 1000e aflevering van KRO-NCRV's 'BinnensteBuiten'

Foto: © KRO-NCRV 2020

Op vrijdag 26 februari viert KRO-NCRV's 'BinnensteBuiten' haar 1000ste aflevering, vanuit het eeuwenoude landgoed en kasteel Biljoen bij het Gelderse Velp.

Speciaal voor deze feestelijke jubileumuitzending is dit dagelijkse lifestyle-programma welkom op dit historische landgoed en in het eeuwenoude kasteel dat normaal gesloten is voor publiek. Zo gaat onder andere boswachter Marieke samen met boswachter Ronny ter Horst de natuur van landgoed Biljoen verkennen en serveren chef-kok Alain Caron en sommelier Lendl in het kasteel een historische amuse en feestcocktail. Interieurhistoricus Valentijn Carbo opent de deuren van de stijlvolle historische vertrekken en tuinspecialist Martin Stuger plant een speciale BinnensteBuitenboom.

Naast de feestelijke 1000ste uitzending op NPO 2 wordt dit jubileum ook online gevierd. Kijkers kunnen stemmen op hun favoriete items van de afgelopen vijfenhalf jaar. Deze door de kijkers samengestelde aflevering is op zaterdag 27 februari te zien op NPO 2. Op Instagram gaan vijf experts met kijkers in gesprek, in de week van maandag 22 tot en met vrijdag 26 februari.

'BinnensteBuiten' beleefde haar eerste uitzending in september 2015 en het programma is in ruim vijfenhalf jaar uitgegroeid tot een succesvolle vaste waarde in de vooravond op NPO 2. Dagelijks stemmen gemiddeld ruim 650.000 mensen af op 'BinnensteBuiten'. Met het dagelijkse programma op NPO 2, het bijbehorende online platform en de social media (Facebook, Instagram en Pinterest), de innovatieve 3D audio podcasts en een jaarlijks BinnensteBuiten Festival inspireert KRO-NCRV haar kijkers om duurzaam te leven, te genieten en de natuur te ontdekken.

In de afgelopen 1000 afleveringen stelden bewoners van meer dan 900 bijzondere woningen hun deuren open voor de kijkers, verleidde de Frans-Nederlandse culinair specialist Alain Caron hen met bijna 250 gerechten en kookten chef-koks Ramon en Sharon ruim 550 heerlijke gerechten. Tuinspecialist Martin Stuger knapte zo’n 100 tuinen op, de sommeliers proefden 133 smaakvolle biertjes, wijnen en gedestilleerd en werden zo’n 90 interieurs door de 'BinnensteBuiten'-interieurexperts verfraaid. Experts van 'BinnensteBuiten' laten de kijkers de natuurpracht van ons land zien: vogelaar Camilla Dreef vertelde in de afgelopen jaren alles over het gedrag van zo’n 100 bijzondere, en vaak bedreigde, vogels en boswachter Marieke van Staatsbosbeheer ontdekte de biodiversiteit van bijna 100 natuurgebieden.

De experts van 'BinnensteBuiten' dit seizoen zijn Alain Caron (culinair expert), Camilla Dreef (vogelaar), Lendl Mijnheimer (sommelier), Leon Mazairac (chef-kok), Marieke Schattelijn (boswachter), Martin Stuger (tuinspecialist), Nadia Zerouali (culinair schrijver), Ramon Brugman (chef-kok), Sharon de Miranda (chef-kok), Theo-Bert Pot (interieurontwerper) en Valentijn Carbo (architectuurhistoricus).

Landgoed en kasteel Biljoen is eigendom van Geldersch Landschap & Kasteelen en wordt nog particulier bewoond. Het is een van de oudste landgoederen van Gelderland. De geschiedenis gaat er terug tot 1076 en in de 16de eeuw bouwde hertog Karel van Gelre hier een kasteel. Het huidige kasteel dankt zijn faam aan de betoverende 18de-eeuwse stuczaal naar Italiaans voorbeeld.

'BinnensteBuiten', vrijdag 26 februari om 18.50 uur bij KRO-NCRV op NPO 2.