Fans kunnen juichen. Successerie 'Oogappels' krijgt een vierde seizoen!

Terwijl het huidige derde seizoen nog loopt, zal de grote schare fans blij zijn met het volgende nieuws. De BNNVARA-dramaserie 'Oogappels' krijgt een vierde seizoen. Net als in de eerste drie seizoenen van 'Oogappels' zorgen puberleed en ouderstress voor herkenbaar, ontroerend, maar ook komisch drama. Het vierde seizoen van de serie zal naar verwachting in 2022 te zien zijn bij BNNVARA op NPO 1.

'Oogappels' wordt geschreven door Roos Ouwehand en Lex Passchier en geregisseerd door Will Koopman en Zip Wertwijn. Will: 'We zijn heel erg trots dat de serie zo omarmd wordt en gaan met veel plezier werken aan het vierde seizoen.'

Met tot nu toe zo'n 1,4 miljoen kijkers per aflevering en prachtige reacties op social media is ook het derde seizoen weer een groot succes. Woensdag 12 mei is aflevering 7 van het huidige seizoen te zien.

In 'Oogappels' volgen we vier volkomen verschillende gezinnen, die worstelen met de opvoeding van de kinderen. Je kunt de lat nog zo hoog leggen, het blijft vooral een kwestie van moedig voorwaarts struikelen.

Naast de TV serie is er ook de podcast 'Echte Oogappels'. In de podcast spreekt Margreet Reijntjes met experts over puberstress en ouderleed. Hoe ga je bijvoorbeeld om met drank- en drugsgebruik? En wie mag zich allemaal met de opvoeding van jouw kroost bemoeien?

Beluister wekelijks een nieuwe aflevering via je favoriete podcast-app.

'Oogappels' is een coproductie van BNNVARA en ITV Studios.