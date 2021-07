Extra uitzending 'Op1' naar aanleiding van overlijden Peter R. de Vries

De talkshow 'Op1' komt vanavond met een extra uitzending naar aanleiding van het overlijden van Peter R. de Vries. Jeroen Pauw (BNNVARA) presenteert het programma vanuit de 'Op1'-studio in Amsterdam; vanaf 20.40 uur op NPO 1.

Aansluitend is op NPO 1 vanaf circa 21.20 uur een speciale uitzending van 'Op1' vanuit Hoensbroek te zien, in verband met de extreme wateroverlast in Limburg. De presentatie is in handen van Jort Kelder en Maaike Timmerman (Omroep WNL).

Na de dubbele uitzending van 'Op1' is op NPO 1 omstreeks 22.25 uur 'De Avondetappe' (NOS) te zien.

NPO Radio 1

Ook de programmering van NPO Radio 1 is aangepast naar aanleiding van het overlijden van Peter R. de Vries.