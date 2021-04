Exit Julie! Dit zijn de finalisten van 'Big Brother'. Of toch niet?

Foto: Play4 © SBS Belgium 2021

Jill (NL), Michel (NL), Nick (BE) en Liese (BE) gaan met z'n vieren door naar de finaleweek van 'Big Brother'. Vlak voor de start van de finaleweek moest Julie vertrekken. Maar ook de anderen zijn nog niet zeker van hun plaats in de finale...