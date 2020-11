Ewout Genemans volgt recherche en OM tijdens zaak Nicky Verstappen voor RTL

Foto: © RTL Nederland 2020

Programmamaker Ewout Genemans maakt voor RTL een tweeluik getiteld 'De zaak Nicky Verstappen: achter de schermen bij het politieonderzoek'.

In de documentaire volgt Ewout de mensen van de recherche en het Openbaar Ministerie tijdens het onderzoek naar de moord in 1998 op de elfjarige jongen tijdens een jeugdkamp op de Brunsummerheide.

Ewout is 3 jaar geleden begonnen met het volgen van de zaak, op het moment dat het grootschalig DNA-onderzoek startte. In de documentaire zoomt hij in op de menselijke kant van het onderzoek; wat drijft de rechercheurs en de Officieren van Justitie om aan dit omvangrijke onderzoek te werken?

Ewout krijgt hiertoe unieke toegang om belangrijke momenten tijdens het onderzoek te mogen filmen. 'De zaak Nicky Verstappen is een heftige zaak, waarbij de ouders al jaren wachten op antwoorden. Ik heb de unieke kans gekregen om de afgelopen jaren de rechercheurs en Officieren van Justitie te volgen in dit intrigerende onderzoek. Zij werken iedere dag weer gedreven aan deze zaak', aldus Genemans.

Naast de politie en het Openbaar Ministerie verlenen de ouders van Nicky Verstappen en Peter R. de Vries hun medewerking aan de documentaire.

In een eerder stadium is ook de verdachte en zijn advocaat ingelicht over de documentaire die in de maak is.

'De zaak Nicky Verstappen: achter de schermen bij het politieonderzoek' wordt geproduceerd door No Pictures Please. De uitzenddata worden op een later moment bekend gemaakt.