Ewout Genemans neemt stokje over van Peter van der Vorst in 'Verslaafd!' op RTL 4

Foto: RTL 4 - © RTL 2021

Familieleden en partners hebben de hulp ingeroepen van ervaringsdeskundige en interventionist Maarten Dammers en presentator Ewout Genemans. Door middel van een goed voorbereide interventie stappen zij onverwachts in het leven van verslaafden.

Bij het zien van het verdriet van geliefden en familieleden, waarvoor deze interventie meestal een laatste strohalm is, kiezen zij hopelijk voor die acute opname in een verslavingskliniek.

De reactie van de verslaafde is iedere keer weer heel spannend voor de familie. Het is en blijft een overval. De familie zet alles op het spel, want gaat de verslaafde niet mee, dan zal al het contact worden verbroken. Uit liefde, want zij zullen dan stoppen met het onbedoeld faciliteren van de verslaving, door de verslaafde steeds maar weer op te vangen.

Pakken de verslaafden deze kans op een beter leven aan? Of zijn ze er nog niet klaar voor en voelen ze zich voor het blok gezet en belazerd? 'Ja' zeggen betekent dat ze per onmiddellijk hun leven moeten loslaten en letterlijk bij Maarten moeten instappen op weg naar de SolutionS kliniek waar het afkicken begint.

Terwijl de verslaafden een intensieve behandeling volgen in de kliniek, begeleidt Maarten de familieleden die jarenlang in angst en spanning hebben geleefd en helpt ze om zich weer te focussen op hun eigen leven. Hij houdt ze een spiegel voor en maakt duidelijk hoe ook zij moeten veranderen, willen ze een kans maken op een beter leven.

Maarten: 'In deze tijd is zorg voor iedereen een punt van aandacht, ook voor de mensen die met een verslaving te maken hebben. Dit programma doet er toe. Het geeft hoop aan de hopeloze mensen die nog altijd gegijzeld zijn in de familie-ziekte van verslaving. Met de juiste hulp en zorg kunnen we levens veranderen.'

Ewout bezoekt de verslaafden tijdens hun opname in de kliniek en komt later in hun herstel onverwachts langs voor een drugstest. Clean worden is vaak niet het probleem. Clean blíjven is de grootste uitdaging.

'Verslaafd!', vanaf 2 maart, zes weken lang diverse, persoonlijke verhalen over de grote impact die verslaving op alle betrokkenen heeft.

'Verslaafd!' wordt geproduceerd door ITV Studios Netherlands en is vanaf dinsdag 2 maart wekelijks om 20.30 uur te zien bij RTL 4.