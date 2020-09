Ewout Genemans maakt politiewerk van dichtbij mee in 'Bureau 040'

Foto: RTL 4 - © RTL 2020

Na het succes van 'Bureau Burgwallen' is vanaf woensdagavond 2 september de reportageserie 'Bureau 040' te zien. Hierin heeft Ewout Genemans een half jaar meegelopen met de politie, ditmaal in Eindhoven.

Van spectaculaire achtervolgingen, aanhoudingen en invallen tot emotionele en bijzondere gesprekken met de agenten; het politiewerk staat decor voor de kennismaking met de mens achter het uniform. Dichterbij het politiewerk en de agenten kom je niet.

Eindhoven is met ruim 230.000 inwoners de vijfde stad van Nederland en kampt met uiteenlopende vormen van criminaliteit. Het werk van de Eindhovense agenten is erg dynamisch, geen dag is hetzelfde. In 'Bureau 040' komt alles voorbij: huiselijk geweld, reanimaties, recherchewerk, verwarde personen en aanhoudingen met getrokken pistool. Ewout ondervindt aan den lijve hoe de politie straatdealers en andere Brabantse drugscriminelen aanpakt.

Ewout: 'De afgelopen 6 maanden heb ik van dichtbij mogen ervaren hoe het werk van de agenten in Eindhoven eruit ziet en vooral wat de impact daarvan is. En dat was interessant, maar soms ook best heftig. Schietpartijen, huiselijk geweld en veel drugscriminaliteit. In Eindhoven was het nooit rustig. Het was mooi om te zien hoe de agenten onder die druk elke dag weer hun werk doen.'

In de eerste aflevering achtervolgen agenten Koen en Stijn een scooterdief in Eindhoven. Ze trekken alles uit de kast om hem aan te houden. En agenten Jens en Felitsa staan oog in oog met twee mannen in een bestelbus die een pistool bij zich hebben, de agenten trekken direct hun vuurwapen.

'Bureau 040' wordt geproduceerd door No Pictures Please en is vanaf woensdag 2 september 18 weken lang om 21.30 uur te zien bij RTL 4.